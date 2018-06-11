"Защищает от укрф*шистов": на Донбассе засекли очередного наемника Путина

На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей заметили очередного российского военного, который воюет на стороне террористов.

Видео с наемником опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Тверской.

Террорист, который представился Олегом, заявил, что якобы приехал на Донбасс "добровольцем".

"Приехал защищать народ Донбасса от произвола украинских властей, которые незаконно пришли к власти в Киеве. От укрф*шистов, которые учиняют тут беспредел: минские договоренности не соблюдаются, люди мирные гибнут постоянно, обстрелы…" - высказался он.

По его словам, всю эту информацию он знает наверняка и никаких доказательств ему не нужно.

Он также признал, что в Харькове у него живет бабушка и дальние родственники, но связь с ними он не поддерживает.

За кадром, журналист сообщил, что Олег якобы приехал воевать на Донбасс "по зову сердца".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очередной наемник на Донбассе опозорился на камеру, поскольку не смог произнести название поселка.