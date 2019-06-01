Зарубил жену топором, а сын выжил чудом: всплыли жуткие детали убийства в Запорожье

Двухлетний мальчик, который двое суток провел с телами родителей в запертой квартире в Запорожье, тоже должен был умереть.

Как говорится в сюжете ТСН, ребенок выжил чудом. 33-летний мужчина во время ссоры зарубил топором жену и сделал две петли – для себя и сына. Но веревка оборвалась и ребенок упал, предполагают в полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Тела супругов обнаружили родственники, которые не могли с ними связаться. "Открыли – он висит, она лежит, а малышня кусочек хлеба грызет", – рассказали свидетели.

33-летний житель Запорожья убил жену и покончил с собой

По словам журналистов, Андрей был старше жены почти на 8 лет, занимался ремонтами машин, но недавно ему пришлось сменить работу. В последнее время в семье все чаще возникали проблемы на почве ревности и безденежья. "Говорят, финансовые проблемы. Они квартиранты, не платили за квартиру какое-то время", – подтвердили соседи.

33-летний житель Запорожья убил жену и покончил с собой

Жители дома утверждают, что не слышали детского крика в закрытой квартире. В социальных службах говорят: ребенок находился в состоянии глубокого стресса, ведь его действительно пытались убить.

33-летний житель Запорожья убил жену и покончил с собой. Ребенок чудом остался жив

"Ребенок в шоковом состоянии, он был запуган, и то, что увидели медики, когда мы отвезли в больницу – на шее у ребенка были признаки удушения", – пояснила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Запорожского горсовета Наталья Сиворакша.

33-летний житель Запорожья убил жену и покончил с собой

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине родители сожгли в печи 5-летнюю дочь. По словам приемной мамы убитой девочки, ребенка регулярно избивали.

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