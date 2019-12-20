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20 декабря • обновлено в 22:36
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Зарплата Найема в руководстве "Укроборонпрома": подтверждены невероятные цифры

3.5т
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Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем 2 декабря получил 310 тыс. грн в качестве зарплаты за месяц работы на должности.

Об этом говорится в тексте его декларации. Впоследствии представители СМИ обратились за комментарием к чиновнику, но не получили ответ.

Скриншот декларации Мустафы Найема

Скриншот декларации Мустафы Найема

public.nazk.gov.ua

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Мустафа Найем раскрыл свое новое место работы

Стоит отметить, что на пост заместителя главы концерна Найем был назначен 21 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пуштун красава) Замутил щирым майдан и теперь заслужено за это его работодатели из госдепа посадили стричь гривны.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
И за месяц сколько появилось новых изделий Укроборонпрома! И все с помощью крупного спеца в оборонной промышленности, очередного проффесионала!
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