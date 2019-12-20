Зарплата Найема в руководстве "Укроборонпрома": подтверждены невероятные цифры

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем 2 декабря получил 310 тыс. грн в качестве зарплаты за месяц работы на должности.
Об этом говорится в тексте его декларации. Впоследствии представители СМИ обратились за комментарием к чиновнику, но не получили ответ.
Скриншот декларации Мустафы Найема
public.nazk.gov.ua
Стоит отметить, что на пост заместителя главы концерна Найем был назначен 21 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Найем лично рассказал о новой должности в "Укроборонпроме" в день годовщины Майдана – 21 ноября.
Уже будучи замгендиректора "Укроборонпрома" он заявил, что Украина выигрывает позиции у России на внешних рынках вооружения и продолжает достойную конкуренцию.
Впоследствии народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что СБУ не давало Найему доступа к государственной тайне. Тогда же впервые был озвучен предполагаемый размер зарплаты чиновника.
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