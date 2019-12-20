Зарплата Найема в руководстве "Укроборонпрома": подтверждены невероятные цифры

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем 2 декабря получил 310 тыс. грн в качестве зарплаты за месяц работы на должности.

Об этом говорится в тексте его декларации. Впоследствии представители СМИ обратились за комментарием к чиновнику, но не получили ответ.

Скриншот декларации Мустафы Найема public.nazk.gov.ua

Новости Мустафа Найем раскрыл свое новое место работы

Стоит отметить, что на пост заместителя главы концерна Найем был назначен 21 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Найем лично рассказал о новой должности в "Укроборонпроме" в день годовщины Майдана – 21 ноября.

Уже будучи замгендиректора "Укроборонпрома" он заявил, что Украина выигрывает позиции у России на внешних рынках вооружения и продолжает достойную конкуренцию.

Впоследствии народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что СБУ не давало Найему доступа к государственной тайне. Тогда же впервые был озвучен предполагаемый размер зарплаты чиновника.

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