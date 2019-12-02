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3 декабря • обновлено в 01:42
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Массово становятся рабами в России: появились пугающие данные об украинских заробитчанах

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Около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев (за три последние года) попадают в трудовое рабство в России.

Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу представительства Международной организации по миграции, сообщает "ВВС Украина". Как выяснилось, общее количество пострадавших с 2017 года – примерно 49 тысяч, с 1991 года – около 260 тысяч.

94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, попали именно в трудовое рабство.

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Трудовое рабство

Трудовое рабство

Коллаж

По данным опроса, 13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за рубежом.

Всего за рубежом, по данным исследования, работало более 1 млн украинцев. При этом каждый третий украинский трудовой мигрант работал нелегально.

В каждой десятой украинской семье есть человек, который работает за рубежом.

Самые желанные страны для работы украинцев такие:

  1. Германия – 43%;

  2. Польша – 35%;

  3. Чехия – 23%;

  4. Италия – 19%;

  5. Канада – 10%;

  6. Россия – 9%.

11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства.

Отметим, исследование среди 2000 респондентов провела компания Info Sapiens на заказ МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года.

Иллюстрация

Иллюстрация

sud.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Верховной Раде занялись правилами трудоустройства украинцев, которые ищут работу за границей. Нардепы планируют как защитить их от мошенников, так и помочь финансово.

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Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Трудовая миграция из Украины украинцы за границей
Место
Украина
Теги
трудовое рабство заробитчане опрос
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Маслаков Владимир
Маслаков Владимир
А когда обессилевшие от изнурительного труда рабы больше не могут работать их пускают на органы. Забрав все печени, почки и прочий ливер, продают на чебуреки остальное. Только после этого зробитчанин может получить зарплату и уехать домой в счастливую страну.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На невольничьем рынке xoxлoрабы самые дешевые. Потому что прожорливые, ленивые и бестолковые
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Слобожанский Артем, от вас по-дпльше
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Маслаков Владимир, не ро адресу,маслаков.Я срать рядом с вами не сяду,тем более....вообще мне нужны пару фрилансеров на удаленке,но ,по выше указанным причинам,
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