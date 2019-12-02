Массово становятся рабами в России: появились пугающие данные об украинских заробитчанах

Около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев (за три последние года) попадают в трудовое рабство в России.
Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу представительства Международной организации по миграции, сообщает "ВВС Украина". Как выяснилось, общее количество пострадавших с 2017 года – примерно 49 тысяч, с 1991 года – около 260 тысяч.
94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, попали именно в трудовое рабство.
Трудовое рабство
Коллаж
По данным опроса, 13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за рубежом.
Всего за рубежом, по данным исследования, работало более 1 млн украинцев. При этом каждый третий украинский трудовой мигрант работал нелегально.
В каждой десятой украинской семье есть человек, который работает за рубежом.
Самые желанные страны для работы украинцев такие:
Германия – 43%;
Польша – 35%;
Чехия – 23%;
Италия – 19%;
Канада – 10%;
Россия – 9%.
11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства.
Отметим, исследование среди 2000 респондентов провела компания Info Sapiens на заказ МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года.
Иллюстрация
sud.ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Верховной Раде занялись правилами трудоустройства украинцев, которые ищут работу за границей. Нардепы планируют как защитить их от мошенников, так и помочь финансово.
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