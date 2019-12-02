Массово становятся рабами в России: появились пугающие данные об украинских заробитчанах

Около 65% пострадавших от торговли людьми украинцев (за три последние года) попадают в трудовое рабство в России.

Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу представительства Международной организации по миграции, сообщает "ВВС Украина". Как выяснилось, общее количество пострадавших с 2017 года – примерно 49 тысяч, с 1991 года – около 260 тысяч.

94% украинцев, пострадавших от торговли людьми, попали именно в трудовое рабство.

Трудовое рабство Коллаж

По данным опроса, 13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованное предложение о работе за рубежом.

Всего за рубежом, по данным исследования, работало более 1 млн украинцев. При этом каждый третий украинский трудовой мигрант работал нелегально.

В каждой десятой украинской семье есть человек, который работает за рубежом.

Самые желанные страны для работы украинцев такие:

Германия – 43%; Польша – 35%; Чехия – 23%; Италия – 19%; Канада – 10%; Россия – 9%.

11% украинцев готовы работать без официального трудоустройства.

Отметим, исследование среди 2000 респондентов провела компания Info Sapiens на заказ МОМ в Украине методом личного интервью в июне-августе 2019 года.

Иллюстрация sud.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Верховной Раде занялись правилами трудоустройства украинцев, которые ищут работу за границей. Нардепы планируют как защитить их от мошенников, так и помочь финансово.

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