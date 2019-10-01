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1 октября • обновлено в 07:07
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Зарезали и подожгли: появились жуткие подробности убийства 13-летней девочки на Донетчине

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13-летнюю девочку в оккупированном Харцызске убили, а затем сожгли два парня.

Как пишут местные СМИ, подозреваемых уже задержали. Первым якобы вычислили 18-летнего парня. Спустя сутки под Донецком задержали и его сообщника – 16-летнего подростка.

Фото предполагаемых палачей уже распространили в местных пабликах.

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Зарезали и подожгли: появились жуткие подробности убийства 13-летней девочки на Донетчине

Выяснилось, что подозреваемые знали лично убитую девочку. Версия о том, что она ранее не была знакома со своими губителями, не подтвердилась.

Подозреваемые в убийстве девочки

Подозреваемые в убийстве девочки

Как известно, экспертиза установила, что жертве нанесли более 30 колото-резанных ран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемных матери и отца.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
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