Зарезали и подожгли: появились жуткие подробности убийства 13-летней девочки на Донетчине

13-летнюю девочку в оккупированном Харцызске убили, а затем сожгли два парня.
Как пишут местные СМИ, подозреваемых уже задержали. Первым якобы вычислили 18-летнего парня. Спустя сутки под Донецком задержали и его сообщника – 16-летнего подростка.
Фото предполагаемых палачей уже распространили в местных пабликах.
Выяснилось, что подозреваемые знали лично убитую девочку. Версия о том, что она ранее не была знакома со своими губителями, не подтвердилась.
Подозреваемые в убийстве девочки
Как известно, экспертиза установила, что жертве нанесли более 30 колото-резанных ран.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемных матери и отца.
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