Зарезал посреди улицы: на Черниговщине копы показали подозреваемого в жестоком убийстве девушки. Фото и видео

На Черниговщине копы показали видео задержания 26-летнего мужчины которого подозревают в жестоком убийстве 23-летней девушки в городе Семеновка.

Преступление произошло ночью 26 июля на улице Коммунальной: нападающий нанес ножевые ранения жертве, которая вскоре умерла от кровопотери в больнице. Злоумышленника задержали оперативники Управления уголовного розыска полиции в области, информирует пресс-служба Нацполиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Начальник ГУ Национальной полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский подтвердил, что в совершении преступления подозревается местный житель 1994 года рождения. Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в Семеновке

Мужчине уже сообщено о подозрении, его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым в убийстве оказался 26-летний местный житель

Также, добавили в полиции, продолжается досудебное расследование в производстве, зарегистрированном по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Отметим, что за умышленное убийство, в котором подозревается мужчина, грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL: