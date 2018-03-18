Зарезал многодетную мать: появилось фото убийцы из Фастова

В сети появилось фото подозреваемого в кровавом убийстве одинокой матери троих детей в Фастове Алексея Ермоловича.

Дело слушали в закрытом для прессы режиме, однако участники процесса "слили" снимок, передает ТСН.

На судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемый рассказал некоторые подробности своего преступления.

В частности, он указал, что напал на жертву со спины, сбил ее с ног, а затем начал наносить удары ножом уже лежащей женщине. "Я не слышал, чтобы она кричала", - заявил Алексей Ермолович.

На лице он имеет гематому – след от удара, который нанесла Лилия Гордеева, когда пыталась защититься от нападающего.

Как сообщал "Обозреватель", убийство 43-летней многодетной матери-одиночки Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области потрясло многих украинцев. Женщине нанесли 24 ножевых ранения возле детского садика.