Зарезал многодетную мать: появилось фото убийцы из Фастова

В сети появилось фото подозреваемого в кровавом убийстве одинокой матери троих детей в Фастове Алексея Ермоловича.
Дело слушали в закрытом для прессы режиме, однако участники процесса "слили" снимок, передает ТСН.
На судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемый рассказал некоторые подробности своего преступления.
В частности, он указал, что напал на жертву со спины, сбил ее с ног, а затем начал наносить удары ножом уже лежащей женщине. "Я не слышал, чтобы она кричала", - заявил Алексей Ермолович.
На лице он имеет гематому – след от удара, который нанесла Лилия Гордеева, когда пыталась защититься от нападающего.
Как сообщал "Обозреватель", убийство 43-летней многодетной матери-одиночки Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области потрясло многих украинцев. Женщине нанесли 24 ножевых ранения возле детского садика.