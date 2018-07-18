Отравилось более 90 человек: директор лагеря на Донетчине раскрыл причину

Причиной массового отравление детей в лагере на Донетчине могла стать некачественная вода.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал директор оздоровительного комплекса "Ястребок" Олег Шевченко.

По его словам, ЧП, в результате которого был госпитализирован 91 человек, произошло в лагере "Орленок", который "Ястребок" в нынешнем году впервые взял в аренду.

"Из Госпродпотребслужбы мы получили результаты анализов. В соответствии с данными, продукты питания, а также анализы, которые были взяты у наших сотрудников - в порядке. Бактерии обнаружили в воде", - рассказал он.

Лагерь "Орленок"

По словам Шевченко, лагерь "Орленок" подключен к централизованному водоснабжению. Вероятно, считает директор, произошел порыв, в результате чего бактерии попала в трубопровод.

Руководитель лагеря отметил, что до этого никаких проблем с водой не возникало. К тому же качество воды раз в неделю проверяется профильными службами. Также вода проверялась, перед открытием лагеря в начале июня.

Шевченко отметил, что незадолго до ЧП в лагере в течение 21 дня отдыхала первая группа детей и никаких жалоб на ухудшения здоровья ни от кого не поступало.

Лагерь "Орленок" находится в селе Сосновое Лиманского района

Отметим, что недалеко от лагеря "Орленок" находится турбаза "Сосенки", которая как и лагерь подключена к централизованной системе водоснабжения, однако на турбазе никто не пострадал. "Почему так, я не знаю. Но о том, что кто-то устроил нам диверсию, я говорить не могу", - подчеркнул Олег Шевченко.

На сегодняшний день в медучреждениях Донецкой области находится на лечении 61 ребенок. Уголовное производство открыто по ст. 325 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Лагерь "Орленок"

Лагерь "Орленок"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в детском лагере "Орленок" специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили в пищеблоке вопиющие нарушения. Также и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун предположила, что причиной отравления мог стать сальмонеллез.