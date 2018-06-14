Заработок на войне: журналисты рассказали о схемах в "оборонке" Украины

Одной из самых главных проблем в украинском оборонном секторе, по мнению экспертов, является работа с сомнительными посредниками, которые продают Украине технику, товары и услуги по завышенным ценам.

Как пишет журнал "Новое Время", недавно НАБУ отчиталось о выявлении коррупционных схем в оборонном комплексе, сумма которых превысила 1 млрд грн. Теперь детективы расследуют 22 уголовных производства, касающихся Укроборонпрома, передает УНИАН.

Самым распространенным способом воровства госденег, по данным бюро, оказалось приобретение товаров и услуг через посредников.

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“Закупки через посредников – во-первых, неэффективны из-за потери рабочего времени и возрастания цены, а во-вторых, растут коррупционные риски из-за непрозрачности деятельности этих посредников”, – заявила глава Независимого антикоррупционного комитета по делам обороны (НАКО) Елена Трегуб.

Отмечается, что при этом обнаружить махинации сложно, поскольку в Украине сфера оборонных закупок невероятно засекречена.

Журналисты установили, что согласно инвойсам – документам, поданным перевозчиком при пересечении границы на украинскую таможню, Минобороны платит за БМП-1 кипрской PetraLink по $ 176,7 тыс. за единицу. Такая же их цена указана в сертификате Госслужбы экспортного контроля.

При этом PetraLink не производит БМП-1, а закупает их у чешской компании Real Trade. Та является дочерним предприятием чешской Excalibur Army, принадлежащей бизнесмену Ярославу Стрнаду. Этот предприниматель, по данным международной организации журналистов-расследователей OCCRP, спонсировал президентскую компанию пророссийского президента Чехии Милоша Земана.

Киприоты закупают у чехов технику по $154 тыс. за единицу. Эта сумма подтверждена двумя источниками: инвойсами (цена обозначена в евро) и контрактом между Real Trade и PetraLink (там указан эквивалент $154 тыс. в чешских кронах). То есть за каждую БМП министерство переплачивает $22,7 тыс. При этом киприоты ничего дополнительного с техникой не делают. А поскольку контракт подразумевает поставку 30-ти машин, то суммарная “дельта”, заработанная PetraLink, составляет $681 тыс.

При этом в Украине, как выяснило издание, есть частная компания Техимпекс, которая закупает у Wtorplast аналогичные БМП-значительно дешевле и продает их затем в арабские страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укроборонпром" уличили в закупке комплектующих для вертолетов в России.