Запускали ракеты: Россия провела новые учения в Крыму

Более восемь тысяч российских военнослужащих провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и стрельбой на 30 полигонах, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

Ракетчики и артиллеристы выполнили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоили новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного боя. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

В ходе перемещения войск к местам проведения учений задействовали железнодорожные эшелоны, а большая часть техники в составе колонн совершила марши по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.

Россия провела новые учения в Крыму. Иллюстрация

На заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов "Искандер", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган", самоходных гаубиц "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", самоходных орудий "Нона" и других систем.

Так, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии, а также в оккупированном Крыму задействовали около трех тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне российские оккупанты провели учения своих военно-космических сил прямо над головами мирного населения. Они состоялись на полигоне Чауда вблизи Феодосии.

Жители аннексированного Крыма были в панике из-за мощных взрывов, которые произошли на полигоне "Опук".

В августе Россия начала масштабные военные учения на территории оккупированного полуострова, где задействовали 8,2 тысяч человек.

В пятницу, 30 августа, Минобороны России провело в аннексированном Крыму на полигоне "Опук" военные учения, целью которых было отработать "захват позиций" с моря.

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