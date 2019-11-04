Запугивают, шантажируют и давят: ФСБ России устроила новые "пытки" в Крыму

При въезде в оккупированный Крым ФСБ России принуждает украинцев подписывать соглашение о конфиденциальном сотрудничестве.

Основное задание такого "сотрудничества" – сбор информации о работниках Службы безопасности Украины, пограничниках и военных ВСУ, которую служат возле административной границы с полуостровом, сообщили в пресс-службе СБУ.

Такие предложения они делают гражданам Украины, которые работают в Крыму и регулярно пересекают админграницу, а также частным перевозчикам. Кураторы ФСБ требуют тайно собирать данные, которые потом используют при вербовке украинских военных и правоохранителей.

По данным СБУ, российские спецслужбы искусственно создают компрометирующие ситуации, шантажируют, запугивают и оказывают физическое и психологическое давление. Самое активное участие в вербовке принимал сотрудник ФСБ России в Крыму Алмаз Батталов.

Алмаз Батталов СБУ

"Он совершает фильтрационные мероприятия на пункте пропуска "Джанкой". Установлено, что этот чекист является поклонником сталинских времен и не стыдится в своей работе самых грязных методов. СБУ предупреждает, что переход к врагу в условиях военного положения или вооруженного конфликта, шпионаж наказывается лишением воли сроком от десяти до пятнадцати лет", – уточнили в спецслужбе.

От ответственности освобождаются те, кто был завербован, но отказался от выполнения задания и сообщил правоохранителям.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России.

Речь идет об украинском гранатометчике, которому поручили осуществить взрыв в воинской части в Бердичеве.

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