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7 января • обновлено в 18:09
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"Запретим въезд": появилась официальная реакция на скандал с "русским миром" в Киеве

3.6т
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Российской блогерше Александре Митрошиной, которая незаконно посещала Крым, могут запретить въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Правоохранители отметили, что у россиянки не было запрета на въезд в нашу страну.

Отмечается, что Митрошина пересекла границу через железнодорожный пункт, и во время проверки не было выяснено о ее поездке на аннексированный полуостров.

"После конфликта, который случился вчера (6 января), пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", – подчеркнуто в сообщении.

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Также пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" добавил, что если подтвердят факт незаконного посещения Крыма, то Митрошиной запретят въезд в Украину сроком на три года.

"В Украину она прибыла как частное лицо. Поскольку теперь пограничники уже имеют информацию о том, что данная гражданка могла незаконно посещать Крым, во время ее выезда из Украины эта информация будет более подробно проверена. Если это будет установлено во время пересечения границы в пункте пропуска на выезд из Украины, ей может быть в дальнейшем проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года ", – сообщил он.

Демченко пояснил, что пограничники не владеют данными о всех, кто незаконно посещал Крым.

Скандал с российской блогершей

Скандал с российской блогершей

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Киев
Теги
Государственная пограничная служба Украины Министерство внутренних дел Украины Россия - страна-агрессор
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