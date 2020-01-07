"Запретим въезд": появилась официальная реакция на скандал с "русским миром" в Киеве

Российской блогерше Александре Митрошиной, которая незаконно посещала Крым, могут запретить въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Правоохранители отметили, что у россиянки не было запрета на въезд в нашу страну.

Отмечается, что Митрошина пересекла границу через железнодорожный пункт, и во время проверки не было выяснено о ее поездке на аннексированный полуостров.

"После конфликта, который случился вчера (6 января), пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", – подчеркнуто в сообщении.

Также пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" добавил, что если подтвердят факт незаконного посещения Крыма, то Митрошиной запретят въезд в Украину сроком на три года.

"В Украину она прибыла как частное лицо. Поскольку теперь пограничники уже имеют информацию о том, что данная гражданка могла незаконно посещать Крым, во время ее выезда из Украины эта информация будет более подробно проверена. Если это будет установлено во время пересечения границы в пункте пропуска на выезд из Украины, ей может быть в дальнейшем проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года ", – сообщил он.

Демченко пояснил, что пограничники не владеют данными о всех, кто незаконно посещал Крым.

Скандал с российской блогершей

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.

Позже в сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме блогерше Митрошиной.

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