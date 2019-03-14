Запретили во всем мире: МАУ собралась купить фатальные Boeing 737 MAX

Украинская авиакомпания МАУ запланировала на 2019 год закупку трех самолетов Boeing 737 MAX, которые запретили во всем мире из-за двух смертельных катастроф.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы компании, к коммерческой эксплуатации самолет будет допущен лишь тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет соответствует всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационных властей как минимум США, ЕС и Украины.

В данный момент в парке МАУ самолетов Boeing 737 MAX нет.

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

"Компания заинтересована в пополнении парка современными типами воздушных судов. При этом приоритетом номер один для нас всегда была и остается безопасность наших пассажиров на борту. В настоящее время МАУ ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302", - сообщает МАУ.

Примечательно, что украинский лоукостер SkyUp Airlines также в 2023 году намерен закупить самолеты Boeing 737 MAX, заявив, что катастрофы не повлияют на их решение, сообщает ВВС Украина. Все авиакомпании, которые летали в Украину на этих суднах, в том числе Turkish Airlines и Flydubai, приостановили полеты этих самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран. Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX.

13 марта решение о запрете использования Boeing 737 MAX приняло руководство Канады. В стране запретили коммерческие и пассажирские перелеты.

За день до этого все полеты этой модели приостановило Европейское агентство авиационной безопасности. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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