Запрет на въезд россиян в Украину: в Госпогранслужбе сделали заявление

Запрет на въезд в Украину для мужчин из России не снимали после завершения действия военного положения, а контролю подвергаются также и женщины.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, опровергнув информацию, распространенную в СМИ.

"Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины", – написал он в Facebook.

Новости Популярному российскому артисту запретили въезд в Украину

Слободян уточнил, что в эпицентре внимания остаются граждане РФ, в частности, мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях.

"Однако пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как именно они могут работать по заданиям спецслужб РФ", – добавил он.

Ранее в СМИ со ссылкой на Слободяна появилась информация, что Украина сняла запрет на въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

Олег Слободян Пресс-центр Госпогранслужбы

Комментарий Слободяна о работе Госпогранслужбы на праздники

Как сообщал OBOZREVATEL, усиленный контроль за всеми гражданами России действовал на пограничных контрольно-пропускных пунктах Украины с 30 ноября после введения военного положения.

В РФ обращались к официальному Киеву с просьбой отменить запрет, утверждая, что это "лишает поминок миллионов невинных людей".

Президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы относительно граждан РФ. Об этом он сказал на заседании СНБО 26 декабря.

В тот же день в МВД подтвердили, что после приостановки военного положения были продлены ограничительные меры относительно въезда в Украину для россиян.

Видео по теме