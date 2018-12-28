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Запрет на въезд россиян в Украину: в Госпогранслужбе сделали заявление

7.2тЧитать материал на украинском

Запрет на въезд в Украину для мужчин из России не снимали после завершения действия военного положения, а контролю подвергаются также и женщины.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, опровергнув информацию, распространенную в СМИ.

"Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины", – написал он в Facebook.

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Слободян уточнил, что в эпицентре внимания остаются граждане РФ, в частности, мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях.

"Однако пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как именно они могут работать по заданиям спецслужб РФ", – добавил он.

Ранее в СМИ со ссылкой на Слободяна появилась информация, что Украина сняла запрет на въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

Олег Слободян

Олег Слободян

Пресс-центр Госпогранслужбы

Комментарий Слободяна о работе Госпогранслужбы на праздники

Как сообщал OBOZREVATEL, усиленный контроль за всеми гражданами России действовал на пограничных контрольно-пропускных пунктах Украины с 30 ноября после введения военного положения.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Госпотребслужбавоенное положение
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Пiсюк Олесь
Пiсюк Олесь
Поставь "Лайк" - поддержи акцию против призывов к убийству русских на "Обозревателе"!!! Вниманию главного редактора и ответственного за публикацию и содержания интеренет-издания "Обозреватель. "Украинское интеренет-издание "Обозреватель" посредством многочисленных публикаций комментариев лица, зарегистрированног под ником "ЕбашьРусню Андрей" (IP зарегистрированно в Украине) фактически причастно к призывам к этническим чисткам над русскими, как и над русскоязычным населением в Украине, что соответствует УК Украины: Статьи 115, 121-126, 129, 161, 295, а также Международных и Европейских законов, конвенций и решений осуждающих призывы к национальной розни, насилию или убийству по национальному или этническому признаку. При этом интеренет-издание "Обозреватель" (Украина) несет прямую ответственность за фактическое пособничество и укрывательства лица, посягающего или призывающего к совершению тяжкого преступления с особо отягчающими обстоятельствами, нарушая тем самым Закон Украины "О средствах массовой информации" и "О распространении информации, содержащей преступный характер".
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Обосранцев в Украину не пускать
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Вряд ли лишнехромосомных это будет останавливать...и дальше будут тупо лезть из всех щелей,а потом удивляться,почему это их не пускают)))
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