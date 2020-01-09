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9 января • обновлено в 11:43
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Запрет на 3 года: скандальную российскую блогершу выдворили из Украины. Видео

1.4т
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Российской блогерше Александре Митрошиной, которая незаконно посещала оккупированный Крым, запретили на 3 года въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения. Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформления на рейс в Минск", – говорится в сообщении.

Александра Митрошина

Александра Митрошина

Скриншот

Отмечается, что россиянка попала в Украину через железнодорожный пункт пропуска. И на момент пересечения границы не было данных о ее посещения аннексированного полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
скандалы Крым Государственная пограничная служба Украины
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