Запрет на 3 года: скандальную российскую блогершу выдворили из Украины. Видео

Российской блогерше Александре Митрошиной, которая незаконно посещала оккупированный Крым, запретили на 3 года въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения. Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформления на рейс в Минск", – говорится в сообщении.

Александра Митрошина Скриншот

Отмечается, что россиянка попала в Украину через железнодорожный пункт пропуска. И на момент пересечения границы не было данных о ее посещения аннексированного полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.

Позже в сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме Митрошиной.

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