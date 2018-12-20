''Рвалась к врачам'': жена единственного выжившего в ДТП под Херсоном рассказала подробности

На этой неделе в Украине произошла череда масштабных ДТП. На Львовщине в столкновении с автобусом погибли военные, под Житомиром в аварию попала семья с ребенком. Еще одна трагедия произошла 19 декабря в Херсонской области, где в результате лобового столкновения двух микроавтобусов погибли пять человек.

OBOZREVATEL поговорил с Юлией Нестеренко – женой единственного выжившего в том жутком ДТП.

Выехал на "встречку"

ЧП произошло на трассе в Олешковском районе. Группа энергетиков на УАЗе возвращалась с работы. На закругленном участке дороги в их автомобиль врезался микроавтобус Renault, водитель которого выехал на встречную полосу.

Валерий с женой Юлией

По данным пресс-службы ГУНП Херсонщины, водитель Renault не учел дорожной обстановки и не справился с управлением. Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что в момент ДТП асфальтное покрытие на дороге было скользким из-за гололеда.

ДТП под Херсоном

В результате столкновения водитель французского авто, а также двое пассажиров скончались на месте происшествия. Также на месте погиб водитель УАЗа; пассажир этого же авто Александр Каземир получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Единственный выживший в ДТП – пассажир УАЗа Валерий Нестеренко. Мужчина был госпитализирован.

Ориентировочная схема ДТП

Родился в тройной рубашке

По словам Юлии, состояние ее мужа – стабильно тяжелое. "У него раздроблена голень, сломана ключица, черепно-мозговая травма, сильный ушиб грудной клетки. Сегодня сделали еще одну операцию на ноге. На данный момент муж находится в реанимации районной больницы, врачи стараются вывести его из состояния шока", – рассказала женщина.

По словам Юлии, в момент столкновения Валерий находился на заднем сиденье. Возможно, это спасло ему жизнь. "После столкновения мужа бросало по всей машине… Врачи говорят, что Валера родился в тройной рубашке", – говорит Юлия.

ДТП под Херсоном Google Maps

"Помнил, как я рвалась к врачам"

Юлии удалось недолго поговорить с мужем. Самого столкновения мужчина не помнит, единственное что он запомнил – свою жену. "Валера сказал, что помнил, как я рвалась к врачам скорой помощи", - говорит женщина.

О том, что с Валерием произошла беда, Юлии сообщили по телефону.

"С номера мужа позвонил какой-то мужчина, который сообщил, что Валера попал в страшное ДТП. И добавил: "Если можете, приезжайте. Не переживайте, он жив", – вспоминает женщина.

Юлия с мужем

Взяв такси, Юлия приехала на место происшествия. Зрелище было ужасным: кровь, трупы, разбитые машины. Женщина вспоминает, как помогала оказывать мужу первую помощь. По ее словам, прибывшие на место происшествия медики были плохо обеспечены всем необходимым для оказания помощи.

"Поставили мужу капельницу, при этом пробили вену. В итоге руку раздуло. Когда вытащили катетер, из руки хлынула кровь. Фельдшер пытался остановить кровь влажной салфеткой, так как ваты не было. В итоге я нашла бинт и перевязала мужу руку, чтобы остановить кровотечение", – рассказала Юлия.

ДТП под Херсоном

На спидометре - 90

На сегодняшний день полиция устанавливает все обстоятельства масштабного ДТП. Меж тем журналистам OBOZREVATEL Юлия Нестеренко рассказала, что водитель Renault двигался по дороге на скорости, значительно превышающей скорость УАЗа.

"Спасатели мне сказали, что на спидометре УАЗа было зафиксировано 43 км/час, в то время как у Renault – 90 км/час. Трасса была скользкая, но водитель того микроавтобуса ехал на высокой скорости", – рассказала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом фура разнесла шесть автомобилей. Авария произошла рядом со скандально известным светофором на перекрестке Чабаны - Гатное. В результате ДТП пострадала мать с ребенком.