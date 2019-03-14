''Если не проучить, будут издеваться'': в Тернополе 88-летний ветеран наказал наглого маршрутчика

Хамство украинских водителей маршруток в отношении пенсионеров – частое явление. Однако случай, произошедший недавно в Тернополе, показал, что и старики могут дать достойный ответ.

88-летний ветеран, инвалид второй группы Иван Денисенко подал в суд на перевозчика за то, что маршрутчик закрыл перед ним двери и высадил лишь на следующей остановке. Пенсионер обратился в суд и тот обязал перевозчика выплатить 15 000 грн моральной компенсации. Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

"Водитель лишь смеялся"

Иван Денисенко – доцент и кандидат технических наук. Он всю жизнь проработал преподавателем, занимался научной деятельностью в аграрной сфере. Последнее его место работы – Подольский государственный аграрно-технический университет.

88-летний Иван Денисенко Скриншот Т1

В тот памятный для себя день мужчина возвращался с рынка домой. Предъявив удостоверение водителю маршрутки №3 ООО "Менс-Авто" (за рулем был молодой человек), Иван Иванович присел на заднее сиденье, так как передние были заняты.

На остановке "ул. Чалдаева" водитель остановил маршрутку и выпустил женщину. Денисенко же из-за больных ног не успел выйти и попросил водителя немного подождать, но тот закрыл двери и тронулся с места, при том, что пенсионер был уже около выхода.

"Я просил водителя остановиться, говорю: у меня больное сердце и ноги, к тому же в руках две тяжелые сумки, а идти далеко. Но водитель лишь смеялся и отвечал, что выпустит меня на следующей остановке", – рассказал OBOZREVATEL пенсионер.

Остановка, на которой должен был выйти пенсионер Google. Maps

Шли на ухищрения

Мужчина решил так просто этот случай не оставлять.

"Я написал заявление на имя начальника Управления транспорта, коммуникаций и связи Тернопольского горсовета. Через три дня тот созвал всех 10 директоров компаний-перевозчиков Тернополя на совещание по моему вопросу. Пригласили и меня, где я рассказал, как все произошло. В итоге водителю маршрутки был вынесен выговор, с которым тот согласился", – рассказал Иван Денисенко.

Он также добавил, что на сегодняшний день мужчина не работает ни у одного из городских перевозчиков.

Более того, чтобы получить с перевозчика моральную компенсацию, пенсионер обратился в суд. На заседаниях интересы ветерана представлял адвокат Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Тернопольской области. Это государственная организация, защищающая в судах права льготной категории граждан.

По словам Ивана Денисенко, представители перевозчика шли на ухищрения, вплоть до подделки документов. Так, представитель ответчика предоставил суду приказ об отмене выговора водителю. Впрочем, как следует из открытых данных Реестра судебных решений, на момент адвокатского запроса, никакой информации об отмене приказа не было, что свидетельствует "о недобросовестности со стороны ответчика, либо составления соответствующего приказа "задним" числом".

В итоге суд встал на сторону пенсионера, определив, что водитель "фактически поиздевался над человеком преклонного возраста".

Решение суда Реестр судебных решений

Если не проучить, будут издеваться дальше

Почему Денисенко решил потратить время и силы на суды с перевозчиком? Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Игорь Юзьвак, представлявший интересы пенсионера, мужчина не первый раз отстаивает свою правоту в суде. Ранее он добивался положенных ему выплат за научную деятельность.

"У многих в таком возрасте опустятся руки, но Иван Иванович – боевой человек. К тому же случаев неуважения к пожилым людям в общественном транспорте очень много, и чаще они сходят с рук водителям и перевозчикам. Он с этим мириться не стал", – рассказал адвокат.

Сам Иван Денисенко считает, что если таких водителей не проучить, они и дальше будут издеваться над пожилыми пассажирами.

P.S.: Перевозчик подал апелляцию, а значит история с "боевым пенсионером" еще не окончена.

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