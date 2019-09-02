Запахло жареным: стало известно о позорном бегстве "Л/ДНР" от ВСУ

Украинская пехота в районе Горловки вынудила террористов оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Он добавил, что террористы отошли без применения оружия и соблюдая все договоренности про перемирие.

"Просто пока еще тепло наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции", – рассказал Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных силы Украины по позициям террористов на Донбассе.

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