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Запахло жареным: стало известно о позорном бегстве "Л/ДНР" от ВСУ

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Украинская пехота в районе Горловки вынудила террористов оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Он добавил, что террористы отошли без применения оружия и соблюдая все договоренности про перемирие.

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"Просто пока еще тепло наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции", – рассказал Мысягин.

Запахло жареным: стало известно о позорном бегстве "Л/ДНР" от ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных силы Украины по позициям террористов на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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