Занял и отправился без прав: подробности жуткого ДТП под Житомиром

Водитель маршрутки Киев-Ривне, которая разбилась на Житомирской трассе, одолжил транспорт накануне ДТП у друзей и отправился в Киев без прав.

Как говорится в сюжете ТСН, на следующий день, 20 июля, он уже возвращался в обратном направлении с пассажирами.

"Перевозка вообще нелегальная, никаких разрешительных документов не было, и вообще у того водителя даже не было прав категории D, он не имел права управлять автобусом", – рассказал замначальника управления Государственной службы "Укртрансбезпека" Иван Герега.

Фирма, которая имеет право на нерегулярные перевозки и зарегистрирована в сельском домике, владела всего одним микроавтобусом. Его предприниматели одолжили другу, из-за которого в результате погибли 15 человек.

В управлении трансбезопасности заявили, что у предпринимателей и вовсе не было трудоустроенных водителей.

"Автоперевозчик не имеет договора на предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский осмотр водителей, они нетрудоустроенные", — рассказал начальник областного управления "Укртрансбезпеки" Николай Коваленко.

Начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что микроавтобус двигался с большой скоростью. Перед столкновением с фурой он не притормозил.

"Здесь я стопроцентно могу сказать, что вина водителя маршрутки. Потому что тормозного пути не было. Причины, что привело к этому, мы сейчас будем устанавливать. Это может быть и отвлечение водителя, и ему плохо стало", — отметил он.

Как рассказала выжившая пассажирка маршрутки, водитель ехал на очень высокой скорости, сообщает сайт Новоград-Волынского.

"Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он из Ровно выехал в Киев в 5 утра. Потом сразу возвращался назад", - сказала женщина.

В настоящее время в Житомире создан штаб для помощи пострадавшим и их семьям. Там также ожидают родственников погибших для опознания. Суббота, 21 июля, в Житомирской и Ривненской областях объявлена днем ​​траура.

Как сообщал OBOZREVATEL, микроавтобус столкнулся с крупногабаритной фурой возле села Глубочица.