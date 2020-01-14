Замучал до смерти 2-летнего пасынка: в Киеве суд вынес скандальное решение по насильнику

Шевченковский районный суд Киева вынес решение об условно-досрочном освобождении мужчины, признанного виновным в изнасиловании и убийстве двухлетнего пасынка в 2016 году в селе Коцюбинское.

Об этом у себя в Facebook сообщила адвокат Ксения Проконова. По ее словам, суд не уведомил потерпевших и прокуратуру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Женщина подчеркнула, что осужденный по данному делу Александр Блакирев ни дня не провел в тюрьме и все это время удерживался в СИЗО.

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В 2019 году насильник был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и статьей 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Однако по решению апелляционного суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени 2019 года он отбыл более 2/3 назначенного срока и, учитывая добросовестное поведение, мужчину условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.

Адвокат потерпевшей стороны Проконова возмутилась данным решением, добавив, что оно будет обязательно обжаловано.

"Из-за его умышленных действий умер малолетний ребенок, и эти действия мужчина совершил под состоянием психотропных веществ, что указывает на его опасность для общества. О каком исправлении может идти речь? Сейчас самым достойным вариантом выхода из этой ситуации будет подача апелляции на это решение. Это может сделать Генеральная прокуратура Украины и сама прокуратура Киева", – акцентировала правозащитница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе отчим напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу, которой едва исполнилось 15 лет.

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