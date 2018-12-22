Зампрокурора Волыни устроил пьяное ДТП в Киеве

В субботу, 22 декабря, первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк попал в ДТП в Киеве.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, авария произошла на мосту Патона около 17:30. Прокурор, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, потерял контроль из-за несоблюдения дистанции и столкнулся с AUDI A3, водитель которого — Астахов. С.М. 1967 года рождения.

По словам очевидцев, Цюприк был в состоянии алкогольного опьянения и отказался от проведения экспертизы на месте ДТП. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи на улице Братиславской с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга.

Игорь Цюприк родился на Ровенщине в 1985 году. С 2002 по 2015 год он служил в органах внутренних дел МВД Украины, а с июня 2016-го работает в органах прокуратуры. До назначения на должность первого заместителя прокурора Волынской области в сентябре 2018 года он занимал должность заместителя прокурора Луганской области.

Игорь Цюприк novynarnia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве устроил пьяное ДТП бывший посол Украины в США Александр Моцик. Его авто ехало по кругу на площади Шевченко против движения. Сам дипломат решительно отрицал, что употреблял алкоголь, отказавшись пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование.