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Зампрокурора Волыни устроил пьяное ДТП в Киеве

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В субботу, 22 декабря, первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк попал в ДТП в Киеве.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, авария произошла на мосту Патона около 17:30. Прокурор, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, потерял контроль из-за несоблюдения дистанции и столкнулся с AUDI A3, водитель которого — Астахов. С.М. 1967 года рождения.

По словам очевидцев, Цюприк был в состоянии алкогольного опьянения и отказался от проведения экспертизы на месте ДТП. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи на улице Братиславской с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга.

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Игорь Цюприк родился на Ровенщине в 1985 году. С 2002 по 2015 год он служил в органах внутренних дел МВД Украины, а с июня 2016-го работает в органах прокуратуры. До назначения на должность первого заместителя прокурора Волынской области в сентябре 2018 года он занимал должность заместителя прокурора Луганской области.

Игорь Цюприк

Игорь Цюприк

novynarnia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве устроил пьяное ДТП бывший посол Украины в США Александр Моцик. Его авто ехало по кругу на площади Шевченко против движения. Сам дипломат решительно отрицал, что употреблял алкоголь, отказавшись пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование.

Место
УкраинаКиев
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