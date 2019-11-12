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12 ноября • обновлено в 18:53
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Путин провернет сделку? Портников раскрыл уловку с замороженным конфликтом на Донбассе

2.4т
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Заморозка конфликта на Донбассе возможна только на условиях президента России Владимира Путина, однако это не в его интересах.

Такое мнение в своем блоге на YouTube-канале "Радио Свобода" выразил публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Ведь замороженный конфликт, по сути, приводит к тому, что Россия теряет важный фактор своего влияния на украинскую политическую ситуацию... Это влияние превращает территории, оккупированные Россией, из раны на проблему", – сказал он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Коллаж

Журналист добавил, что заморозка конфликта, к примеру, в Молдове, была введена после того, как руководители страны при посредничестве РФ подписали прямые договоренности с оккупантами.

Портников считает, что подобный сценарий Кремль может повторить и в Украине, что позволит ему легитимизировать оккупационные администрации.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников заявил, что президент России Владимир Путин может обмануть главу Украины Владимира Зеленского на встрече лидеров стран "нормандской четверки".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс видео
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Заморозка конфликта на Донбассе возможна только на условиях президента России Владимира Путина, однако это не в его интересах." ------------------------------------------------- Ай да Портников! Ай да сукин сын!!! Опять рассекретил коварный план Темнейшего!
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