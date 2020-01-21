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21 января • обновлено в 22:12
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"Заморозка" – не вариант: Загороднюк выступил против полного разведения войск на Донбассе

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Украина выступает против полного разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит "Минским соглашениям" и приведет к заморозке конфликта.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Интерфаксу", отметив, что для разведения на 410 км могло бы уйти много лет.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная", – сказал он.

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По словам министра, войну можно завершить в том случае, если террористы "Л/ДНР" выполнят "Минск" и покинут украинские земли.

"У нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его можно и завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – добавил Загороднюк.

Разведение на Донбассе, иллюстрация

Разведение на Донбассе, иллюстрация

штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе готовят новое разведение войск, Украина и РФ обсудили 9 участков, однако пока что договорились лишь по одному.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Kurkin Alexandr
Kurkin Alexandr
Тупая, а что нападать???
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