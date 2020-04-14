Заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка собираются отстранить от должности и отправить под домашний арест из-за назначения Сергея Семочко на должность первого замглавы СВР.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL. По его данным сегодня, 14 апреля, Печерский районный суд Киева должен избрать Божку меру пресечения.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований 10 апреля сообщили ему о подозрении в служебной халатности.

Егор Божок – заместитель главы МИД Украины

В 2017-2019 гг. Божок возглавлял Службу внешней разведки Украины и, как выяснилось, претензии ГБР касаются как раз этого периода. А именно – назначения Сергея Семочко на должность первого замглавы СВР. Был подписан указ о назначении, однако в штатное расписание СВР не было внесено изменений. Тем не менее, назначение Семочко произошло.

Егор Божок и Сергей Семочко

Источник OBOZREVATEL считает, что причиной "реанимации" этого дела и "наезда" на Божка скорее всего является его нынешняя должность замминистра иностранных дел.

"Божка хотят отстранить и отправить под домашний арест. Это абсолютный нонсенс! Человек просто выполнил указ о назначении. К тому же, он давно не служит в СВР, а работает в МИДе. Зачем отстранять замминистра иностранных дел и закрывать дома? Тем более, что он – глава и координатор штабов по борьбе с коронавирусом. По моей информации, на место замглавы Министерства иностранных дел хочет зайти экс-генпрокурор Украины", – добавил источник.

Он также сообщил, что меру пресечения подозреваемому будет избирать скандально известный судья Печерского районного суда Сергей Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура Киевской области и следователи Государственного бюро расследований подали ходатайство о домашнем аресте бывшего народного депутата Татьяны Черновол, которую подозревают в ряде преступлений на Майдане.