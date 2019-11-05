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5 ноября • обновлено в 22:11
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Оформил на подставных лиц: заммэра Ужгорода уличили в миллионной махинации с землей

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Замглавы Ужгородского городского совета разоблачили в масштабных злоупотреблениях, в результате которых были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба СБУ. Сотрудники спецслужбы установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 га.

"Позже земля была противоправно передана в распоряжение его супруге, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1 млн 200 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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Оформил на подставных лиц: заммэра Ужгорода уличили в миллионной махинации с землей

ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта дела были проведены обыски.

"Решается вопрос об объявлении заместителю главы горсовета подозрения в совершении преступления", – отметили в СБУ.

Оформил на подставных лиц: заммэра Ужгорода уличили в миллионной махинации с землей

ssu.gov.ua

Оформил на подставных лиц: заммэра Ужгорода уличили в миллионной махинации с землей

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожской области полиция подозревает нардепа Вадима Кривохатько в злоупотреблении властью. Он "выбил" землю для участников АТО, но потом участки оказались у его помощника.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Ужгород
Теги
Служба безопасности Украины фотографии
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