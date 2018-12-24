Замглавы СБУ подарили квартиру за 6 миллионов

Заместителю главы Службы безопасности Украины Виктору Кононенко подарили квартиру за 6 миллионов гривен в пафосном жилом комплексе в самом центре Киева.

Об этом в эфире программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" рассказали журналисты, которые провели собственное расследование. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Трехкомнатная квартира площадью более 100 квадратных метров, которая досталась Кононенко от государства, находится в элитном ЖК "Джек Хаус" на бульваре Леси Украинки.

Виктор Кононенко ru.tsn.ua

Как стало известно, дорогостоящее жилье СБУ получила от застройщика. Это, отмечают журналисты, объясняется тем, что земля, на которой расположен небоскреб, в начале 2000-х была передана СБУ для строительства жилого дома.

ЖК "Джек Хаус" Скриншот из видео

Однако, квартиры должны были стать служебными — перейти исключительно в пользование сотрудников. В случае же Кононенко, жилье было удивительным образом приватизировано — уже 1 ноября текущего года оформлено право собственности.

На вопрос, что замглавы СБУ будет дальше делать с заветными квадратными метрами, последний ответил, что не собирается их возвращать. "Останусь и дальше там. Мне ведь надо где-то жить", — заявил он.

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