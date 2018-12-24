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Замглавы СБУ подарили квартиру за 6 миллионов

1.8тЧитать материал на украинском

Заместителю главы Службы безопасности Украины Виктору Кононенко подарили квартиру за 6 миллионов гривен в пафосном жилом комплексе в самом центре Киева.

Об этом в эфире программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" рассказали журналисты, которые провели собственное расследование. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Трехкомнатная квартира площадью более 100 квадратных метров, которая досталась Кононенко от государства, находится в элитном ЖК "Джек Хаус" на бульваре Леси Украинки.

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Виктор Кононенко

Виктор Кононенко

ru.tsn.ua

Как стало известно, дорогостоящее жилье СБУ получила от застройщика. Это, отмечают журналисты, объясняется тем, что земля, на которой расположен небоскреб, в начале 2000-х была передана СБУ для строительства жилого дома.

ЖК "Джек Хаус"

ЖК "Джек Хаус"

Скриншот из видео

Однако, квартиры должны были стать служебными — перейти исключительно в пользование сотрудников. В случае же Кононенко, жилье было удивительным образом приватизировано — уже 1 ноября текущего года оформлено право собственности.

На вопрос, что замглавы СБУ будет дальше делать с заветными квадратными метрами, последний ответил, что не собирается их возвращать. "Останусь и дальше там. Мне ведь надо где-то жить", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился список имущества, которым владел умерший экс-ректор Петр Мельник.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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