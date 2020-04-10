Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) указало, что заместитель директора ГБР Александр Бабиков ранее защищал бывшего президента Виктора Януковича в качестве адвоката.

Как передает Адвокатская совещательная группа в Facebook, в НАПК сообщили, что Бабиков на самом деле защищал интересы Януковича в уголовном производстве. "Бабиков и Венедиктова откровенно соврали, когда утверждали обратное", – сказано в сообщении.

Александр Бабиков Скриншот видео

"НАПК установило, что защита Януковича, Бабиков осуществлял в уголовном производстве, в котором сейчас досудебное расследование осуществляется следователями третьего следственного отдела (отдел расследования преступлений по Майдану) третьего управления ГБР.

Этот факт обусловливает наличие частных интересов Бабикова в ходе и результатах расследования данного уголовного производства", – сказано в заявлении.

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Как писал OBOZREVATEL, накануне вокруг Александра Бабикова разгорелся скандал из-за объявления подозрения в убийстве бывшему нардепу Татьяне Черновол. Глава МВД назвал этот шаг "неадекватным и постыдным", призвав Бабикова подать в отставку.