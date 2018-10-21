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Заметают следы? РосСМИ удалили резонансное видео с ''керченским стрелком''

19.9тЧитать материал на украинском

Недавно опубликованное видео стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже в Крыму, снятое камерами наблюдения, удалили с сайтов-первоисточников "Вести.ру", "Вести.Крым" и его YouTube-канала.

Так, на "Вести.ру" обнародована новость о том, что у напавшего Владислава Рослякова мог быть сообщник. Такие выводы сделаны исходя из видео, на котором зафиксировано, как Росляков встречает неизвестного парня около входа в учебное учреждение и здоровается с ним.

"На записях, сделанных камерами наблюдения, видно, что стрелок несколько раз контактировал с одним и тем же человеком непосредственно перед трагическими событиями", - сказано в материале.

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Владислав Росляков

Владислав Росляков

Скрин видео

Ранее в тексте была гиперссылка на вышеупомянутый ролик, однако через некоторое время после публикации ее убрали. При этом страница, на которой ранее можно было посмотреть видео, выдает ошибку 404.

На главной странице сайта "Вести.Крым" был материал с видео нападения, однако при попытке перейти на него открывалась другая статья. Впоследствии ссылку убрали с главной страницы.

Заметают следы? РосСМИ удалили резонансное видео с ''керченским стрелком''

До удаления видео

Скрин главной страницы сайта "Вести.Крым"

Заметают следы? РосСМИ удалили резонансное видео с ''керченским стрелком''

Скрин главной страницы сайта "Вести.Крым"

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже и должна за это ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, Росляков долго готовился к бойни. Он своровал у матери деньги, а тренировался стрелять возле заброшенного завода и в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там находился сожженный ноутбук подростка.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
взрывстрельбакерченский стрелоктерактвидеоРоссия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Как всегда эксперты украстана вполной жопе.
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Степчин олег
Степчин олег
Обосрались с фейковым видео и говно затирают.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Poroshenko Petro, а каково было каково родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям чеченских граждан видеть отрывки из того видео, где мразь кацапская ходит с АК и убивает их близких, а некоторые твари еще и добавки просят? тебе показать стертый с лица земли Грозный, а может ты забыло про 100000 убитых кацапами мирных жителей?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Степчин олег, Свиной мозг рогули не может понять про моральные нормы, в прочем как и журналисты не могут понять, каково родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям видеть отрывки из того видео, где мразь ходит с дробовиков и убивает их близких, а некоторые твари еще и добавки просят.
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