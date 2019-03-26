Замешаны Злочевский и Байден: Луценко поделился с The Hill новой сенсацией

Увольнение бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина может быть связано с делом компании Burisma. Именно там в совете директоров с 2015 года работает сын экс-вице-президента США Джо Байдена — Хантер.

Такой намек озвучил нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во второй части интервью The Hill, пишет theБабель.

По словам Луценко, компанией Burisma владел министр охраны природы Януковиче Николай Злочевский — он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В 2016 году Джо Байден потребовал уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. По словам Луценко, Байден угрожал тем, что США не выделят $1 млрд кредитных гарантий для Украины.

Юрий Луценко Facebook Юрия Луценко

Луценко отметил, что он изучал документы дела. Согласно им, члены совета директоров Burisma, в которую входил сын Байдена, получили $17 миллионов. Но, добавил генпрокурор, это не значит, что они знали о "темном происхождении" этих денег — это нужно еще доказать.

В последние дни работы Шокина одно из трех дел ГПУ относительно Burisma "в горячий момент" передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины. В НАБУ, которое с первых дней существования получало поддержку посольства США, дело закрыли, рассказывает Луценко. Он считает, что если бы дело осталась в прокуратуре, то ГПУ успешно завершила бы расследование. На прямой вопрос, пыталась ли тогдашняя американская власть как-то повлиять на дело по Burisma, Луценко ответил, что не украинская прокуратура должна давать ответ, намекая на американское правосудие.

Что касается посольства и его влияния на закрытие дела в НАБУ, он лишь сказал, что агентство очень тесно сотрудничает с посольством.

Джо Байден "Голос Америки"

Луценко также рассказал, что в Лондоне было еще одно дело по Burisma, которое ГПУ проиграла, поскольку тогдашний заместитель генерального прокурора не прислал в Великобританию документы. Он не назвал фамилию заместителя, но намекнул, что он участвовал в конкурсе на должность руководителя САП (очевидно, речь идет о Виталии Касько).

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!