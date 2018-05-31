"Замешана Россия": названа причина взрывов на складе боеприпасов в Балаклее

В Балаклее Харьковской области взрывы на складе боеприпасов в марте 2017 начались из-за атаки ударного беспилотника.

Следствие установило, что аппарат прилетел с территории другой страны, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала "ОТБ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"У следствия есть главная версия ― это ударный беспилотный аппарат, который прибыл не с территории Украины, "отбомбился" и вернулся обратно. Модель этого ударного беспилотного аппарата была продемонстрирована в РФ на параде вооруженных сил", ― рассказал Матиос.

Относительно взрывов в Балаклее, которые произошли в мае 2018 года, главный военный прокурор отметил, что следствие проверяет версию неправильного разминирования и деактивации оставшихся боеприпасов.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины объяснили, что стало причиной новых взрывов на территории военной базы в городе Балаклея Харьковской области.