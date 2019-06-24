Замешан пограничник: в ГПУ раскрыли подробности резонансного покушения на убийство

Сотрудника Государственной пограничной службы арестовали за содействие в подготовке теракта против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины.

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что 12 июня гражданину Н. сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УКУ.

Печерский райсуд Киева в тот же день постановил держать его под стражей без права залога.

Как передает "УП", прокуратура подтвердила, что речь идет о теракте, который готовил россиянин Алексей Комаричев. Он 4 апреля сам пострадал от взрывчатки, заложенной под автомобиль.

По данным "Патриотического братства пограничников Украины", задержанный является военнослужащим Мариупольского пограничного отдела.

Напомним, 17 апреля СБУ сообщила о задержании 8 человек, подозреваемых в содействии террористической группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала главу "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина, который помогал оккупантам проводить фейковые референдумы.

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