Трагическая гибель на Донбассе: что известно о бойце, который стал первой потерей в 2020-м

1 января стало известно о гибели в зоне ООС военнослужащего 72 ОМБр имени Черных запорожцев Юрия Сергеева. Впрочем, ни на странице Штаба ООС, ни на странице бригады сообщения об этой потере не найти. Ведь несмотря на то, что погиб боец с позывным "Гудвин" вблизи города Золотое Луганской области – причиной его смерти, скорее всего, стала не вражеская пуля, а собственное решение свести счеты с жизнью.

"1 января вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи н.п.Ореховое и Новолуганское. Один военнослужащий ОС получил ранения. Потерь с нашей стороны нет".

Это сообщение Штаба ООС о том, как прошла первые сутки нового 2020 году на фронте, вызвало шквал критики и возмущенных комментариев. Ведь в сети уже начала распространяться информация о гибели военного вблизи Золотого – одной из точек отвода войск на Донбассе. Командование и офицеры пресс-службы ОС подверглись обвинениям в сокрытии потерь.

Юрий Сергеев, 72 ОМБр

Одним из первых о смерти лейтенанта 72 ОМБр Юрия Сергеева сообщил его боевой побратим Андрей Литвин. Вечером 1 января он выложил на своей странице в Фейсбуке фото бойца и подписал "Гудвин... Сегодня погиб".

А уже через час весть о смерти Сергеева подтвердила его жена, Лилия Сергеева-Старостина. "Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - написала женщина.

Трагическая весть мгновенно начала распространяться в Фейсбуке. И обрастала "подробностями". В конце концов, многие почти не сомневались, что Сергеев погиб от выстрела вражеского снайпера в голову, а Штаб ООС скрывает и смерть бойца под Золотым, и сам факт обстрелов неподалеку от участка разведения.

Впрочем, причина молчания по поводу трагедии как на официальной странице ООС, так и на странице 72 ОМБр может быть куда проще и страшнее одновременно: по неподтвержденным пока данным Юрий Сергеев погиб в результате попытки самоубийства.

С пулевым ранением в голову его, еще живого, сначала эвакуировали в Горское, а дальше повезли в госпиталь в Северодонецке. Впрочем, спасти раненого бойца медики не смогли: в два часа дня его сердце остановилось.

О том, что гибель Юрия Сергеева – небоевая потеря – в частности, писал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Можно отыскать в сети также скрин сообщения, написанного от имени руководителя пресс-центра ООС Виталия Саранцева, где также говорится о том, что Сергеев мог свести счеты с жизнью сам.

Официальных комментариев о гибели Юрия Сергеева на момент публикации в Штабе ООС нам получить не удалось.

Юрий Сергеев родился 23 января 1980 года. Жил в Киеве. Окончил Национальную академию внутренних дел Украины. В сентябре 2015-го Юрий женился на любимой женщине – Лилие Сергеевой-Старостиной, выпускницей того же ВУЗа, сотруднице МВД. Молодые супруги воспитывали дочерей. На их страницах – множество совместных фото, полных любви и нежности. Чуть ли не под каждым фото Лилии Юрий писал, как сильно любит свою жену и как грустит в разлуке с ней.

На войну Юрий сначала попал в составе ПСМОП "Золотые ворота". После его расформирования подписал контракт с ВСУ, воевал вместе с 72 ОМБр. За эти годы прошел и повидал немало. В частности, участвовал в боях в Авдеевке, на Светлодарской дуге.

Тем, кто знал Юрия, сложно поверить, что он мог решиться на самоубийство – тем более, без каких-либо видимых причин. "Очень классный парень. И воин замечательный", - отзываются о Сергееве его знакомые.

Сейчас идет расследование обстоятельств гибели Юрия Сергеева. Оно и даст ответ на вопрос, почему умер военнослужащий. Как бы то ни было, совершенно точно одно: Юрий Сергеев стал очередной жертвой российско-украинской войны. Даже если на этот раз враг и не нажимал на курок напрямую.

Завтра Юрия Сергеева похоронят на Лесном кладбище в Киеве.

Вечная память и слава защитнику Украины.

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