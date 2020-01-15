Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Адвоката беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова могут назначить заместителем директора Государственного бюро расследований.

Из-за этого общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" опубликовала открытое письмо к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе ГПУ. Текст письма появился на Facebook 15 января.

Указывается, что именно Бабиков в случае назначения будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР.

Иллюстрация. Майдан Еtcetera

Сообщается, что накануне семьи погибших на Майдане встречались с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. Они пытались выяснить, правда ли, что заместителем директора бюро может стать адвокат Януковича Бабиков.

"К сожалению, опровержения не произошло. На прямой вопрос Ирина Венедиктова отметила, что в случае рекомендации его конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки, он все же будет назначен. Впоследствии выяснилось, что Бабиков уже проходит спецпроверку", – заявляется в письме.

Авторы текста указали, что передали Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Бабиков "активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими, организованным, по мнению следствия, именно ВФЯ во время протестов зимой 2014-го года".

"Мы требуем не допустить такого назначения. И просим общество о помощи. Из разговора мы поняли, что конкурс фактически завершился, проверка на полиграфе, собеседования завершились, комиссия свой выбор и рекомендации сделала. Остались формальности (спецпроверка). То есть времени уже не осталось", – подытожили авторы письма.

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facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований по итогам прошедшего 2019 года отчиталось о своей неудовлетворительной работе. Руководство признало, что ведомство "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

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