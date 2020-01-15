Главная Новости
15 января • обновлено в 19:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

614
Читать материал на украинском

Адвоката беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова могут назначить заместителем директора Государственного бюро расследований.

Из-за этого общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" опубликовала открытое письмо к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе ГПУ. Текст письма появился на Facebook 15 января.

Указывается, что именно Бабиков в случае назначения будет заниматься аудитом дел Майдана, которые сейчас передают в ГБР.

Новости
ГБР назначило главного следователя по "делам Майдана": всплыл скандальный факт

Иллюстрация. Майдан

Иллюстрация. Майдан

Еtcetera

Сообщается, что накануне семьи погибших на Майдане встречались с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. Они пытались выяснить, правда ли, что заместителем директора бюро может стать адвокат Януковича Бабиков.

"К сожалению, опровержения не произошло. На прямой вопрос Ирина Венедиктова отметила, что в случае рекомендации его конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки, он все же будет назначен. Впоследствии выяснилось, что Бабиков уже проходит спецпроверку", – заявляется в письме.

Авторы текста указали, что передали Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Бабиков "активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими, организованным, по мнению следствия, именно ВФЯ во время протестов зимой 2014-го года".

"Мы требуем не допустить такого назначения. И просим общество о помощи. Из разговора мы поняли, что конкурс фактически завершился, проверка на полиграфе, собеседования завершились, комиссия свой выбор и рекомендации сделала. Остались формальности (спецпроверка). То есть времени уже не осталось", – подытожили авторы письма.

Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Дела Майдана могут перейти адвокату Януковича: семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований по итогам прошедшего 2019 года отчиталось о своей неудовлетворительной работе. Руководство признало, что ведомство "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Небесная Сотня" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Небесная Сотня Евромайдан
Персоны
Ирина Венедиктова Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
Революция Достоинства Государственное Бюро Расследований Майдан
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Конечно возбудились, так "героя Украины" могут забрать и выплаты (взятки) назад потребовать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги