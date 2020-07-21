Зеленский рассказал, как договорился с луцким террористом, и почему операция затянулась

Президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с Максимом Кривошем, который удерживал заложников в автобусе в центре Луцка, около 7-10 минут.

Об этом рассказал сам президент, слова которого цитирует "РБК-Украина". Зеленский отметил, что с Кривошем на протяжении 9 часов беседовали и психологи, и переговорщики, а он угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места", – рассказал украинский лидер.

Президент отметил, что предлагалось провести спецоперацию, однако тогда могли погибнуть люди.

"Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей", – сказал он.

По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10-15 секунд и немного дольше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку.

"Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", – отметил Зеленский.

Террорист обещал президенту отпустить всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях.

"Примерно так и произошло – где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат – все живы", – сказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке.

Глава страны опубликовал видео о фильме "Земляне", как того хотел преступник, а после успешной операции удалил пост.

Президент также поздравил всех причастных к освобождению заложников.