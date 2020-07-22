Ребенок с копилкой рвался выкупать маму и папу: заложники из Луцка рассказали о 13-часовом плене
Максим Плохой (Кривош) дал успокоительное 68-летней пассажирке автобуса, которая разнервничалась после того, как террорист достал оружие и приказал водителю ехать в центр Луцка.
Об этом сообщается в сюжете ТСН. Журналисты пообщались с некоторыми пассажирами, удерживаемыми в автобусе 13 часов, а также их родственниками (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Позже именно эта женщина вместе с беременной и мальчиком-подростком первой покинула автобус.
Отмечается, что сперва люди не обратили внимание на мужчину с рюкзаком и большой сумкой. Некоторые из-за одежды Кривоша приняли его за рыбалку.
Василий, дочка и зять которого находились в захваченном автобусе, рассказал, что как раз говорил с дочерью по телефон, как вдруг начались выстрелы. Он также слышал взрыв.
Мужчина признался, что от внучки пытались скрыть происходящее, однако девочка к вечеру все же узнала, что в автобусе ее мама и папа.
"Внучка в доме плакала, потому что все это услышала, знала. И она, прямо говоря, не плакала, а визжала, и взяла копилочку, и говорит: "Вот у меня есть деньги, пойдем выкупать маму, папу", – рассказал Василий.
По его словам, теперь в дочери страх перед автобусами. Она говорит, что больше в маршрутки с переполненным салоном не сядет. Василий добавил, что у его дочери больное сердце.
"Жена сказала: "Вперед, хоть под танки, без него не возвращайся", – рассказал другой мужчина, сын которого был в заложниках.
Другой из спасенных отметил, что это должна была быть обычная поездка. Террорист зашел в салон последним.
"В такой накидке, рыбацкой шапке. Никто не обратил внимания. Думали, что то рыбак какой-то, потому что они там часто ездят на рыбу", – вспомнил освобожденный заложник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Луцка 21 июля Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
Злоумышленник сдался после разговора с президентом Украины и исполнением Владимиром Зеленским одного из требований.