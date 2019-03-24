Залили фекалиями: оккупанты Крыма устроили новое экологическое ЧП

В оккупированном Крыму в городе Саки оккупанты сбрасывают в Михайловское озеро фекалии и отходы.

Как передает блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, по словам местных жителей, сейчас озеро находится в ужасном виде. Оно покрылось плесенью и строительным мусором.

"На пруду находится секция спортивной гребли, которая насчитывает большое количество детей, постоянно соприкасающихся с водной поверхностью, а это представляет особую угрозу для здоровья и жизни детей", — рассказали очевидцы.

Также они отметили, что место является достаточно популярным местом отдыха, где часто купаются туристы и местные.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Крыму произошел новый выброс химических веществ. В Красноперекопске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе.

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