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Залили фекалиями: оккупанты Крыма устроили новое экологическое ЧП

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В оккупированном Крыму в городе Саки оккупанты сбрасывают в Михайловское озеро фекалии и отходы.

Как передает блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, по словам местных жителей, сейчас озеро находится в ужасном виде. Оно покрылось плесенью и строительным мусором.

"На пруду находится секция спортивной гребли, которая насчитывает большое количество детей, постоянно соприкасающихся с водной поверхностью, а это представляет особую угрозу для здоровья и жизни детей", — рассказали очевидцы.

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Также они отметили, что место является достаточно популярным местом отдыха, где часто купаются туристы и местные.

Залили фекалиями: оккупанты Крыма устроили новое экологическое ЧП
Залили фекалиями: оккупанты Крыма устроили новое экологическое ЧП
Залили фекалиями: оккупанты Крыма устроили новое экологическое ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Крыму произошел новый выброс химических веществ. В Красноперекопске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и где фото...озера? Камера не работала?
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