"Залег" у оккупантов: экс-глава Генштаба ВСУ рассказал, чем занимается в Крыму

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин, подозреваемый в дезертирстве, в настоящее время живет в аннексированном Крыму где работает в частной компании.

О своей судьбе экс-военный рассказал 19 апреля, выступая по видеосвязи на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает "Цензор.нет".

По словам Ильина, онпроживает в Симферополе. Свои отношения с Януковичем он охарактеризовал как "служебные".

Ильин в 2012-2014 годах был командующим Военно-морских сил Украины, а с 19 по 28 февраля 2014 года – начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Ильина, обвинив его в дезертирстве.

Как сообщал "Обозреватель", ранее к делу Януковича о государственной измене приобщили документы СБУ, которые подтверждают тот факт, что тогдашний президент был проинформирован относительно угроз со стороны России.