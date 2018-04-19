"Залег" у оккупантов: экс-глава Генштаба ВСУ рассказал, чем занимается в Крыму

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин, подозреваемый в дезертирстве, в настоящее время живет в аннексированном Крыму где работает в частной компании.
О своей судьбе экс-военный рассказал 19 апреля, выступая по видеосвязи на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает "Цензор.нет".
По словам Ильина, онпроживает в Симферополе. Свои отношения с Януковичем он охарактеризовал как "служебные".
Ильин в 2012-2014 годах был командующим Военно-морских сил Украины, а с 19 по 28 февраля 2014 года – начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Впоследствии Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Ильина, обвинив его в дезертирстве.
Как сообщал "Обозреватель", ранее к делу Януковича о государственной измене приобщили документы СБУ, которые подтверждают тот факт, что тогдашний президент был проинформирован относительно угроз со стороны России.
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