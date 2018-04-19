Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Залег" у оккупантов: экс-глава Генштаба ВСУ рассказал, чем занимается в Крыму

3.3тЧитать новость на украинском

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин, подозреваемый в дезертирстве, в настоящее время живет в аннексированном Крыму где работает в частной компании.

О своей судьбе экс-военный рассказал 19 апреля, выступая по видеосвязи на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает "Цензор.нет".

По словам Ильина, онпроживает в Симферополе. Свои отношения с Януковичем он охарактеризовал как "служебные".

Новости
Янукович знал о российской угрозе: СБУ рассекретила доказательства

Ильин в 2012-2014 годах был командующим Военно-морских сил Украины, а с 19 по 28 февраля 2014 года – начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Ильина, обвинив его в дезертирстве.

Как сообщал "Обозреватель", ранее к делу Януковича о государственной измене приобщили документы СБУ, которые подтверждают тот факт, что тогдашний президент был проинформирован относительно угроз со стороны России.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтСудьба ЯнуковичаСуд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги