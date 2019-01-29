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Заледенела с открытыми глазами: выяснились жуткие подробности страшной смерти студентки на Житомирщине

5.6тЧитать материал на украинском

Студентку Ирину Дворецкую, которая замерзла в лесу на Житомирщине, отец вырубывал изо льда своими руками.

Жуткие подробности рассказали родные девушки, пишет ВВС-Украина. По их словам, нашли Иру по следам через два дня после ее исчезновения.

"Замерзшая в яме стояла, с открытыми глазами. Руки были подняты в кулачки — может, хотела дотянуться до сосен, растущих рядом. Отец вырубил ее изо льда своими руками. Вытащили только с одним сапожком, другой намертво застрял во льду", — рассказали тетя и сестра Ирины.

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Ирина Дворецкая

Ирина Дворецкая

ВВС

"Когда мы ее хоронили, она так и не оттаяла. Была как льдинка", — со слезами вспоминает тетя девушки.

В полиции, услышав, что Ирину нашли, сказали спросить девушку "чего она туда зашла", рассказывает сестра. Даже после объяснения, что спрашивать это уже не у кого, правоохранителей ждали 3,5 часа, говорят родственники.

Примечательно, что слова водителя о том, что девушка была пьяна, с "характерным запахом" и "необычной походкой" не подтверждает контроллер автобуса Валентина, которая говорит, что той ночью работала на маршруте. По ее словам, девушка, зайдя в автобус, до остановки стояла не качалась, запаха кондуктор не слышала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее якобы высадили из маршрутки между населенными пунктами. Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

  • Перевозчик после этого оказался в центре скандала. Как сообщил местный активист "Стоп Коррупции" Александр Игнатьев, ООО является монополистом на рынке пассажирских перевозок. Якобы именно поэтому водитель смог позволить себе высадить девушку среди дороги.

  • Полиция не подтвердила факта ссоры между водителем и Ириной.

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Место
УкраинаЖитомир
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