Заледенела с открытыми глазами: выяснились жуткие подробности страшной смерти студентки на Житомирщине

Студентку Ирину Дворецкую, которая замерзла в лесу на Житомирщине, отец вырубывал изо льда своими руками.

Жуткие подробности рассказали родные девушки, пишет ВВС-Украина. По их словам, нашли Иру по следам через два дня после ее исчезновения.

"Замерзшая в яме стояла, с открытыми глазами. Руки были подняты в кулачки — может, хотела дотянуться до сосен, растущих рядом. Отец вырубил ее изо льда своими руками. Вытащили только с одним сапожком, другой намертво застрял во льду", — рассказали тетя и сестра Ирины.

Ирина Дворецкая ВВС

"Когда мы ее хоронили, она так и не оттаяла. Была как льдинка", — со слезами вспоминает тетя девушки.

В полиции, услышав, что Ирину нашли, сказали спросить девушку "чего она туда зашла", рассказывает сестра. Даже после объяснения, что спрашивать это уже не у кого, правоохранителей ждали 3,5 часа, говорят родственники.

Примечательно, что слова водителя о том, что девушка была пьяна, с "характерным запахом" и "необычной походкой" не подтверждает контроллер автобуса Валентина, которая говорит, что той ночью работала на маршруте. По ее словам, девушка, зайдя в автобус, до остановки стояла не качалась, запаха кондуктор не слышала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее якобы высадили из маршрутки между населенными пунктами. Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

Перевозчик после этого оказался в центре скандала. Как сообщил местный активист "Стоп Коррупции" Александр Игнатьев, ООО является монополистом на рынке пассажирских перевозок. Якобы именно поэтому водитель смог позволить себе высадить девушку среди дороги.

Полиция не подтвердила факта ссоры между водителем и Ириной.

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