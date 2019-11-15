Присутствующие аплодировали: в Черкассах осудили виновного в смерти семьи полицейского. Фото, видео

Виновника ДТП в Черкассах, в результате которого погибли молодая женщина и ее 4-летний сын, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемому Николаю Захаренко Приднепровский районный суд вынес приговор в пятницу, 15 ноября. Рассмотрение дела длилось почти 16 месяцев, сообщил из зала суда корреспондент OBOZREVATEL (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца).

Кроме заключения, Захаренко должен оплатить материальный ущерб в размере 85 тысяч гривен, моральный ущерб – 5000 гривен и процессуальные расходы – 39 тысяч.

Суд вынес приговор Николаю Захаренко

Более года обвиняемый пытался доказать свою непричастность к преступлению. На судебных заседаниях он неоднократно повторял, что за рулем "BMW" сидел другой человек, а сам Захаренко спал пьяным на заднем сиденье.

Вина подозреваемого была доказана в результате многочисленных экспертиз, которые подтвердили наличие крови Захаренко на подушке безопасности.

Во время объявления долгожданного приговора все присутствующие в зале суда аплодировали.

Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный имеет право подать апеляцию. Николай Захаренко заявил, что свою вину в смерти семьи по прежнему не признает и обжалует судебное решение.

В ДТП погибла семья полицейского

Напомним, роковое ДТП произошло 24 июля 2018 на перекрестке улиц Черновола и Чайковского в Черкассах. Водитель "BMW" протаранил "Fiat", который отбросило на пешеходный переход, где переходили дорогу мама с 4-летним ребенком. Они погибли на месте аварии.

Александр Коровин в страшном ДТП потерял семью

Жертвами аварии стали 27-летняя Ирина Коровина вместе с 4-летним сыном Андрюшей – семья черкасского полицейского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах водитель Mercedes-Benz на польских номерах сбил женщину и пытался сбежать. Свидетели аварии устроили над ним самосуд.

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