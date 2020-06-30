Закулисье украинской таможни: кто и как руководит ГТС на самом деле

Ежегодно из-за массовых коррупционных схем на таможне государство недополучает миллиарды гривен. Будь эти деньги в бюджете – сотни людей, возможно, не умерли бы от тяжелых заболеваний, так и не дождавшись дорогостоящих лекарств, предусмотренных государственными программами. Украинские врачи, вероятно, были бы обеспечены средствами защиты, а больницы получили бы достаточное количество тестов для определения COVID-19 и ИВЛами. Эти деньги могли быть направлены на обеспечение и усовершенствование армии, на выплаты пособий и пенсий, на строительство дорог и школ…

Вместо этого они оседают в карманах нечистых на руку чиновников, тратятся на покупку недвижимости, элитные автомобили и прочие атрибуты красивой жизни.

Кто и как зарабатывает сегодня на таможне? Продолжаем разбираться.

Первую часть большого расследования OBOZREVATEL, где мы рассказываем, кто на самом деле управляет таможней, читайте здесь.

Халатность, злоупотребления, коррупция. За что был уволен Анатолий Макаренко в 2015-м?

Эти события произошли в 2015 году. Внушительная комиссия под руководством тогдашнего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, в которую входили народные депутаты, чиновники из нескольких министерств, представители бизнес-сообществ и общественные активисты, в течение трех недель проводила большое расследование. Комиссию интересовало, соответствуют ли действительности обращения более 250 представителей бизнеса, которые жаловались на ненадлежащее исполнение служебных обязанностей главой Государственной фискальной службы Игорем Билоусом, его первым замом Владимиром Хоменко и заместителем, занимавшимся таможенной деятельностью Анатолием Макаренко.

Бизнес жаловался на многое. И на халатность и бездеятельность органов ГФС, и на цветущую буйным цветом коррупцию в структуре, и на задержку таможенного контроля и оформления грузов. Но больше всего обращений – чуть ли не половина – касались злоупотребления властью и служебным положением, а также неправомерных и преступных действий со стороны должностных лиц ГФС.

В ходе проведения расследования вскрылась любопытная вещь: на каком-то этапе Билоус начал более глубоко изучать предложенные Макаренко кандидатуры – и отказывать в их назначении. Возникли сомнения у главы ГФС и относительно оценок эффективности работы отдельных региональных таможен.

Комиссия установила: на таможне после 2014 года, когда Макаренко был назначен на должность замглавы ГФС, существенно упали поступления. Частично, по мнению проверяющих, это могло объясняться объективными причинами, в частности аннексией Крыма и войной на Донбассе. Но вместе с тем в ходе расследования было установлено: на таможне активно эксплуатируются коррупционные схемы: снижение таможенных платежей при растаможке ввозимых в Украину автомобилей, махинации с документами с целью "превратить" реальный товар в его самый дешевый аналог, "снижение" количества или веса товара, игры со страной происхождения, маркировками, количеством грузовых мест и так далее. Раздобыли в комиссии также информацию о многочисленных случаях декларирования разного товара по цене, в разы ниже стоимости сырья, из которого этот товар был изготовлен. Констатировали также существование "привилегированных" субъектов, которым предоставляется возможность ввозить грузы без проволочек и по "льготным расценкам".

О том, что все это происходило с благословения Макаренко, свидетельствует скандальная переписка нардепа Виталия Хомутынника с губернатором Одесской ОГА Игорем Палицей. Там нардеп прямо называет Макаренко и его заместителя Мухина организаторами коррупционных схем. И даже озвучивает действующие на тот момент расценки.

Также Хомутынник обвинял Макаренко в организации схем на таможне и в обращении на имя Генерального прокурора, которое он передал в феврале 2015 года.

Украинская правда

Украинская правда

Выявленные обстоятельства были настолько кричащими, что проигнорировать их было попросту невозможно. И комиссия дала шанс Билоусу, но рекомендовала уволить его заместителей Хоменко и Макаренко - как несоответствующих занимаемым должностям и не сумевших наладить эффективную работу вверенных им структур. Более того: поскольку в ходе расследования комиссия вышла на многомиллионные схемы на таможне – собранные материалы передали правоохранительным органам. А господина Макаренко выставили за дверь.

После такого в цивилизованном правовом государстве человека и на пушечный выстрел не подпустили бы к госоргану. Но не в Украине. В нашей стране, как рассказывают сразу несколько источников из таможенной службы, господин Макаренко снова взял бразды правления в свои руки. Используя собственные связи – в том числе, возможность доступа к главе ОП Андрею Ермаку через экс-министра Игоря Уманского, у которого Макаренко ходит в советниках, экс-таможенник, поговаривают, не только расставляет на ключевые должности своих людей, но и зарабатывает на таможне. Все, как в старые-добрые времена.

И то, что происходящее сегодня на таможне, один в один повторяет то, за что в свое время Макаренко был уволен из ГФС – косвенно подтверждает слова наших источников.

Старые-новые схемы на украинской таможне

Представьте себе ситуацию. В Украину ввозится партия китайских рабочих перчаток двух видов: дешевые резиновые и более дорогие трикотажные. При этом цена первых – в 6 раз меньше, чем цена вторых, да и пошлину платить импортеру за них нужно разную (5% за более дешевый товар и 8% - за тот, что подороже).

Всего в контейнере везут 891 тысячу пар этих самых перчаток. При этом большую часть груза составляют перчатки подороже, их в контейнере – 829 тысяч пар, тогда как дешевых – всего 62 тысячи. Общая стоимость содержимого контейнера – 136 тысяч долларов. А таможенных платежей импортер должен заплатить чуть больше 40 тысяч долларов. Эти деньги пойдут в государственный бюджет.

Точнее, пошли бы – если бы на украинской таможне не работали настоящие "волшебники".

На этапе оформления с этим конкретным грузом происходят несколько трансформаций. Уменьшается количество единиц товара – на 364 тысячи пар. Меняется также соотношение дорогих и дешевых перчаток: если раньше оно составляло 828 тыс к 62 тыс, то при оформлении изменилось на 464 тыс к 182 тыс. Общий вес содержимого контейнера также уменьшается на 425 кг. А разница в цене между двумя видами перчаток снижается до 1 к 3-м.

Эти нехитрые манипуляции позволили на одном лишь контейнере снизить таможенный платеж на 17 тысяч долларов – практически в половину.

Загрузочный лист

Оригинальная загузка и оформление

Конечно же, происходит это не просто так. За эту услугу поставщик этого конкретного груза – ТОВ "Сити Фаворит" - по нашим данным, заплатил 10 тысяч долларов, из которых 1 800 долл. ушли на экспедицию и доставку, часть осталась на месте, а 2-2,5 тысячи долларов ушли в Киев и были разделены между организаторами, вдохновителями и крышевателями схемы.

Наш источник на таможне говорит: примерно то же происходит с каждым оформляемым контейнером. С той лишь разницей, что временами в бюджет не поступает куда больше половины платежей. При этом Макаренко в СМИ пытается занизить масштабы проблемы: в интервью "Гордону", к примеру, он заявлял, что на схемах на таможне воруется около 30% от общих поступлений в бюджет от таможни, а не полтора годовых бюджета страны, как уверяют отдельные эксперты.

Установить объемы украденных на таможенных схемах денег вряд ли кому-то под силу. Но попытаться представить масштабы таки возможно. Ведь таких контейнеров в Украину ежемесячно приходят тысячи. И это при том, что часть грузов, приносящих наибольшие поступления в бюджет (а это "мелочевка" вроде трусов, носков, одежды) заходит, по данным наших источников, на территорию Украины, вовсе минуя таможенные посты. То есть – без какого-либо оформления, не принося государству ни копейки. Поговаривают, частенько происходит это не без ведома таможенников.

Еще один пример – с оформлением брендовой одежды, которая впоследствии продается в дорогих бутиках. "Бренды", к примеру, как рассказал наш источник на таможне, возит фирма "Спейс Транс". Ее грузы оформляются преимущественно в выходные с пересортом торговых марок, стран происхождения, цены и веса товара.

Орест Фирманюк: таможня дает добро

Таможенным оформлением грузов фирмы "Спейс Транс" занимается известный бизнесмен Орест Фирманюк, которого экс-глава ГТС Макс Нефьодов называл "главным контрабандистом" Украины. Сам Фирманюк же себя позиционирует главным импортером Украины. У него даже собственный экспедитор есть - компания "Макротрейдинг" - через которую, курсируют упорные слухи, можно "порешать" с таможней по поводу прохождения того или иного товара по цене, необходимой предпринимателю. По словам экс-заместителя председателя ГФС Константина Ликарчука, такую "услугу" Фирманюк может обеспечить без проблем.

Фирманюк импортирует контейнеры через порты Одессы, Южного и Черноморска – через свои фирмы "Економ-трейд" (42455054), "Твоя Логістика" (40215283), "Альмек" (43447285), "Греймост" (42609441), "Дніпровська Башта" (35509074), "Екокап Груп"(41538134), "Комплит Трейд Солюшнс" (42387972), "Лимо Крок" (43162659), "Надійний компаньйон" (37403638), "Сіріус Білдінг" (43337249), "Торіо Груп" (42187557), "Люкс Інвестмент" (42956612).

Грузы Фирманюка, как сообщает наш источник, проходят таможенный контроль беспрепятственно и на "льготных условиях": с заменой торговых марок, занижением таможенной стоимости, заменой кодов товара, пересортировки товаров от дорогих к дешевым, уменьшением количества и даже ввозом контрафактных и запрещенных товаров. Эту же информацию подтверждали в свое время журналисты "Слидство.инфо", которые отмечали не только существование персональных тарифов для Фирманюка в Одессе и растаможку грузов по заниженной цене, но и полное бездействие правоохранителей.

Такая вседозволенность объясняется полезными связями, которыми Фирманюк оброс за время работы. По имеющейся в нашем распоряжении информации, он неоднократно заявлял, дескать, в СБУ ему покровительствует начальник ГУ ВБ СБУ Андрей Наумов – человек, который, по некоторым данным, может до сих пор фигурировать в уголовном производстве, расследуемом ГБР.

Кроме того, по имеющейся в распоряжении OBOZREVATEL информации, Орест Фирманюк также связан и с господином Макаренко, благодаря чему он не только восстановил пошатнувшиеся было ранее позиции, но и укрепил их.

По похожей схеме с таможней "сотрудничают" и другие предприниматели, к примеру, бизнесмен Борис Шерман. Шермана и Фурманюка злые языки называют "кошельками" господина Макаренко, с помощью которых он якобы и зарабатывает себе на безбедную старость.

Все дороги ведут в Киев

Если еще недавно оформление грузов Фирманюка проводилось через склад ИМ74 и его грузовой таможенный комплекс ЛСЛ Одеса, то после отставки Нефьодова Одесса сдала свои позиции. Сегодня все самое интересное происходит на Киевской таможне. Именно там оформляется подавляющее большинство грузов. И именно там, как нас уверили, сконцентрированы самые крупные коррупционные потоки.

Номинально на Одесской таможне до сих пор оформление грузов никак не ограничено. А вот де-факто оформиться здесь крайне сложно. Все – благодаря СБУ, которая периодически создает препятствия для оформления в Одессе, ставя грузы на углубленный осмотр. То ли дело - контейнеры, которые ввозят "свои" люди. Наш источник уверил: их грузы по предварительной декларации едут на Киев, где получают полный спектр "таможенных услуг" в виде занижения стоимости, "подрезания" количества и веса и так далее.

Усиление роли Киевской таможни произошло, поговаривают, как раз таки благодаря Макаренко. Ведь именно здесь его интересы представляет наиболее мощный кадровый "десант": ее работу курирует Юрий Дворак, за которым намертво закрепилась репутация "правой руки" Макаренко . В бытность последнего замглавы ГФС, Дворак уже руководил Киевской таможней. Его имя не единожды упоминалось в СМИ в контексте разного рода коррупционных скандалов и "схематоза" на таможне.

Сейчас Дворак, по нашей информации, приставлен Макаренко "смотрящим" за Киевской таможней. Официально же ею руководит еще один ставленник Макаренко – Антон Борисенко, который ранее уже "проявил" себя в Одессе, если верить региональным (и не только) СМИ.

Под чутким руководством упомянутых персонажей и чиновников на каждом конкретном таможенном посту Киевской таможни, где господин Макаренко также, вероятно, имеет своих людей, здесь происходят удивительные вещи.

Наши источники, в частности, уверяют, что больше всего денег приносит таможенный пост "Западный", расположенный на улице Малинской. Его начальник И.С.Кулик – ставленник и приятель заместителя начальника таможни Павла Сыча, который, в свою очередь, должностью вроде бы обязан лично Макаренко. Тут, как нас уверили, "стригут" практически со всего импорта (как из ЕС, так и из Азии), наиболее часто – с помощью занижения таможенной стоимости и подмены товаров. По данным нашего источника, наиболее активно через этот пост оформляется ООО "Леттеркинг".

Таможенный пост на улице Вацлава Гавела возглавляет личный помощник Макаренко – Евгений Сай. Здесь, по информации нашего источника, активно используется практически весь арсенал методов, используемых в "серых схемах" на таможне: занижается таможенная стоимость ввозимых товаров, подменяются коды товаров и их наименование, занижается вес. Именно через этот пост, по информации нашего источника, активно оформляются грузы ООО "Санахант", таможенная стоимость грузов компании может занижаться в десятки раз. Есть также информация о том, что здесь "в серую" едет ООО "Алло".

Теневые схемы на таможенном посте "Столичный" могут реализоваться под присмотром начальника поста Александра Косяшникова, которого также называют человеком Макаренко. В частности, есть информация о занижении платежей ООО "Авто дженерал Траст". На этом посту в основном оформляются миксы товаров.

Фрукты и овощи проходят преимущественно через таможенный пост "Восточный" - здесь, по информации нашего источника, особенно активно практикуют занижение таможенной стоимости.

OBOZREVATEL располагает также перечнем компаний, которые едут через Киев и оформляют грузы по "серым схемам", иными словами, пользуются привилегиями при таможенном оформлении. В частности, это: ООО "Компліт Трейд Солюшнс" (42387972), ООО "Дніпровська Башта" (35509074), ООО "Екофрост" (41488513), ООО "Еліт Білдінг Буд" (42212153), ООО "Греймост" (42609441), ООО "Отари" (42878964), ООО "Скай-Кепітал Буд" (43522409), ООО "ВКМ-Арматура" (35907383), ООО "Люкс-Інвестмент" (42956612), ООО "ЛСЛ Одесса" (24769691), ООО "Таймавто" (42159624), ООО "Торгово-інформаційний сервіс" (21644285) ООО "Клевер Тім" (38296824), ООО "Сіріус Білдінг" (43337249), ООО "Акмега" (42204996), ООО "Торгівельна компанія "Метіз" (36445090), ООО "НТМА" (39098111), ООО "Нео Кемікал" (38949342), ООО "Оптікал Трейд" (43339246), ООО "Смарта Трейд" (41117269), ООО "УВБА "Центр" (34280208), ООО "Декор студія "Акварель" (37020656), ООО "Окамі Юкрейн" (41892642).

Кстати, правоохранительные органы могут считать публикацию этого перечня приглашением к действиям – в частности, к уделению более пристального внимания тому, что и как эти компании ввозят в Украину.

Не в теме или в доле?

Все вышеизложенное не является секретом ни для кого из людей, так или иначе имеющих отношение к работе таможни. Но – удивительное дело! – те должностные лица, которые должны были бы не допускать подобного обворовывания государства – кажется, в упор не замечают происходящего на таможне. Хотя большую часть многомиллионных махинаций можно увидеть с помощью компьютера, не выезжая на посты и не утруждаясь изнурительными расследованиями.

В частности, полностью бездействует Департамент предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил, которым руководит Алексей Сивирин. Некогда обращать на такие "мелочи" внимание и начальнику управления координации мероприятий по противодействию контрабанде и нарушениям таможенных правил и оперативного реагирования Координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы Игорю Резнику.

И если в случае с Сивирином вполне может оказаться, что человек просто находится не на своем месте, то у господина Резника просто полным-полно других, более важных, чем непосредственные должностные обязанности, дел.

Заговорщики

Некоторое время назад в центре Киева произошла странная встреча. В ней принимали участие экс-министр финансов Игорь Уманский, его советник Анатолий Макаренко, экс-заместитель директора Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Михаил Гайшунов, директор этого же департамента Алексей Лишенко, бывший заместитель Макаренко Мухин (тот самый, о котором шла речь в переписке Палицы и Хомутынника в 2015-м), "куратор" Киевской таможни Юрий Дворак, главный "антикоррупционер" на таможне Игорь Резник и один из бывших помощников Азарова.

Как нам стало известно от свидетеля этой встречи, пожелавшего сохранить анонимность, там в теплой, дружественной атмосфере обсуждался план восстановления полного контроля над таможней участниками этого "заседания".

OBOZREVATEL располагает подробностями обсуждаемого на этой встрече плана действий. Согласно этому плану, в ближайшее время таможню ждут определенные кадровые перестановки. Так, планируется, что Игорь Резник сменит ставшего токсичным для Макаренко Антона Борисенко. Место нынешнего и.о.главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова временно займет его заместитель Андрей Павловский, которого считают человеком нынешнего министра финансов Марченко и который тесно связан с Уманским. Ведь несколько лет назад, в 2008-2010-м, трудился под началом Уманского в министерстве финансов. Сам Уманский в то время занимал пост первого заместителя министра.

Заявление Павловского о проведении в отношении него проверки Сайт Минфина

Объявление о начале проверки Павловского перед приемом на работу в Минфин Скриншот

Декларация Павловского перед началом работы в Минфине Сайт Минфина

Кстати, операция по "смещению" больше не удобного Муратова уже, похоже, стартовала. В частности, в таможенных кругах гуляет забавная байка о том, каким изощренным способом Макаренко настроил министра финансов против Муратова. Впрочем, это уже давно никого на таможне не удивляет: сбивая тех, кого сам же лоббировал на должность, Макаренко, поговаривают, пытается создать видимость "тектонических кадровых перестановок".

Оставшиеся в ГТС "в наследство" после прежнего руководителя Даниил Меншиков и Максим Жданович, которые, по некоторым данным, якобы помогали Нефьодову зарабатывать на ГТС, каким-то образом за считанные недели нашли "ключик" к Павловскому – и вот он уже лоббирует Меншикова на должность главы Департамента таможенной стоимости, где тот сейчас трудится в должности зама – как утверждают наши источники, практически не разбираясь в том, что входит в его профессиональные обязанности.

Но и это еще не окончательный расклад. Согласно планам заговорщиков, кульминация "переворота" назначена на сентябрь. Именно тогда Уманский якобы должен стать премьер-министром, а Резник – перекочевать из Киевской таможни в теплое кресло главы ГТС, где его будет ожидать заместитель Павловский.

Подготовка почвы уже стартовала – в виде петиции на сайте президента Украины с требованием назначить экс-министра Уманского премьером.

Петиция о назначении Игоря Уманского премьер-министром Скриншот с сайта президента Украины

Да и сам Уманский, вдохновившись "массовой" поддержкой такой инициативы (с момента регистрации петиции 18 мая по состоянию на вечер 29 июня ее подписали 207 человек) уже анонсировал на своей странице в Фейсбук поход в большую политику. Дескать, люди же просят...

Скриншот со страницы Уманского в Фейсбук

На той исторической встрече заговорщики уже разработали свою концепцию "реформирования" ГТС. И если им все удастся – они смогут делать с таможней что угодно, ведь получат практически неограниченное влияние на эту структуру.

И случится это при полном бездействии структур, которые созданы для того, чтобы не допустить подобного, но не делают ровным счетом ничего – либо из-за коррумпированости, либо из-за того, что управляют ими совершенно случайные люди.

Продолжение следует.