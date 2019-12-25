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26 декабря • обновлено в 00:19
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"Закрыли все!" У Авакова рассказали об "урожае" от закрытия игорных заведений

1.1т
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В Украине правоохранители закрыли 5300 игорных заведений и конфисковали около 4500 единиц оборудования примерно на 51 млн гривен.

Также полиция открыла 250 уголовных производств, рассказал на "Громадському" советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Он пояснил, что бороться с игорными заведениями начали только после того, как президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться с ситуацией.

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"До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которая позволяла заниматься лотерейной деятельностью. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью", – отметил он.

Мартыненко подчеркнул, что в Украине не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

"Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы он перестал работать в тот самый момент", – отметил он.

Закрытие игровых залов в Украине

Закрытие игровых залов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игорные залы из-за провального голосования за легализацию игорного бизнеса.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Как мило"! сказал бы один известный художник, почитаемый ш у м е р а м и, ну прямо детектив "Пчелы против меда!"
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Зачистка от конкурентов прошла успешно, а свои "космолоты", разумеется, наш авакян трогать не будет..
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