"Закрыл все магазины": стали известны странные факты о смерти депутата в Кременчуге

Депутат Андрей Гаврилов, которого обнаружили застреленным в собственном авто в Кременчуге Полтавской области, перед смертью закрыл все свои магазины.

На такой шаг 47-летний мужчина, который также был известным в городе предпринимателем, пошел, потому что якобы заранее планировал самоубийство. Об этом сообщает "Кременчугская газета".

Отмечается, что эту информацию местные журналисты получили от работников указанных торговых точек.

Андрей Гаврилов Кременчугская газета

Правда, по словам продавцов, причин такого поступка официально Гаврилов не объяснил.

"Это было сделано 11 ноября внезапно и неожиданно. Нам сказали – так надо и так решил хозяин", – заявила ексробитниця предпринимателя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 20 ноября в Кременчуге Полтавской области обнаружили мертвым в собственном автомобиле 47-летнего депутата Кременчугского городского совета от партии УКРОП Андрея Гаврилова. У мужчины было огнестрельное ранение в голову.

Позже местные СМИ сообщили, что Гаврилов сам спланировал свое самоубийство. Во время обысков в авто, кроме охотничьего ружья, правоохранители якобы нашли предсмертную записку. В то же время полиция не называет обстоятельства трагедии, отмечая, что рассматриваются версии убийства и суицида

Депутат Андрей Гаврилов также был известным в городе бизнесменом, вместе с женой владел несколькими фирмами. OBOZREVATEL собрал все подробности о погибшем.

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