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20 ноября • обновлено в 16:39
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"Закрыл все магазины": стали известны странные факты о смерти депутата в Кременчуге

1.1т
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Депутат Андрей Гаврилов, которого обнаружили застреленным в собственном авто в Кременчуге Полтавской области, перед смертью закрыл все свои магазины.

На такой шаг 47-летний мужчина, который также был известным в городе предпринимателем, пошел, потому что якобы заранее планировал самоубийство. Об этом сообщает "Кременчугская газета".

Отмечается, что эту информацию местные журналисты получили от работников указанных торговых точек.

Новости
Борьба с коррупцией и бизнес: что известно о застреленном в Кременчуге депутате

Андрей Гаврилов

Андрей Гаврилов

Кременчугская газета

Правда, по словам продавцов, причин такого поступка официально Гаврилов не объяснил.

"Это было сделано 11 ноября внезапно и неожиданно. Нам сказали – так надо и так решил хозяин", – заявила ексробитниця предпринимателя.

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина Кременчуг
Теги
убийство самоубийство криминал стрельба расследование смерть депутат
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