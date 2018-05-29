Закрыл собой дочь: появилось видео с раненым бойцом ВСУ

Украинский военный закрывал тело своей дочери-медика от снаряда боевиков под поселком Никольское Донецкой области, в результате чего получил серьезную рану головы.

В больницу имени Мечникова в Днепре доставили пятерых раненых бойцов, состояние троих оценивается как средней тяжести, еще двоих – крайне тяжелое. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

48-летнего военного, которому попал обломок снаряда в голову, уже прооперировали. На данный момент, он находится в реанимации с отеком мозга. Он, как и второй военный, родом из Кропивницкого.

"Крайне тяжелое ранение у отца. Вы видите - большая гематома, он своим телом прикрыл свою дочь, однако состояние так тяжело, что придется несколько суток проходить лечение в реанимационном отделении. Другой пострадавший получил ранение в голову. Сломанные кости черепа, есть металл в голове", - рассказали в больнице.

Еще один 35-летний военный из Харьковской области, был ранен снайпером. Медики пытаются стабилизировать его состояние.

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