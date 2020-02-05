Закрыл рот и снял штаны: 13-летняя беременная школьница из Ривненщины рассказала, как ее насиловал отчим. Видео

13-летняя ученица седьмого класса София из Ривненщины, которая забеременела от отчима, призналась матери, как это все произошло.

По ее словам, мужчина ее изнасиловал, пока мама спала в другой комнате. Об этом шла речь в эфире программы "Говорить Україна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мать изнасилованной отчимом девочки Скриншот с видео

"Она мне говорит: мама, ты спала, он пришел пьяный и начал ко мне цепляться. Я хотела кричать, но он мне закрыл рот и начал руки держать. Дальше он снял штаны, сделал свое дело и сказал: если скажешь маме, я тебя задушу, а сам либо зарежусь, либо повешусь, либо пойду топиться", – рассказала мать изнасилованной девочки.

По ее словам, дочь призналась также, что изнасилование случилось дважды.

Как сообщал OBOZREVATEL, девочка сейчас на шестом месяце беременности. Она скрывала ото всех этот факт, пока классная руководительница не заметила живот.

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