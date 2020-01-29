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29 января • обновлено в 12:52
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"Закройте рот": стало известно, как наказали следователя ГБР после скандала в аэропорту

1.3т
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В Государственном бюро расследований начали проверку после хамского поведения следователя ГБР Тараса Заставного в киевском аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Об этом говорится в официальном ответе ведомства, передает "УНН".

"Сообщаем, что Управлением внутреннего контроля Государственного бюро расследований, в соответствии с ч. 2 п. 5 ст. 24 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", в настоящее время проверяется информация, изложенная на странице социальной сети Facebook о причастности второго следственного отдела Второго управления организации досудебных расследований Заставного Т.Ю. к совершению правонарушения", – ответили в бюро.

Скандал в ГБР

Скандал в ГБР

Напомним, что 3 января в столичном аэропорту "Киев" следователь ГБР Тарас Заставный воспользовался своим служебным положением и сел на рейс в Милан без очереди. При этом он хамил и оскорблял других пассажиров. При этом следователь был со спутницей, которая тоже нахамила пассажирке в очереди: "девушка, закройте рот".

Как сообщал OBOZREVATEL, под ГБР устроили митинг против назначения адвоката бывшего президента Украины Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
аэропорт Жуляны Государственное Бюро Расследований
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Гоша Злой
Гоша Злой
одно радует, что это чмо уже не смогло улететь Эрнестом назад через 20 дней - Эрнест накрылся тазом)
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