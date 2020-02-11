"Закопали по-тихому": в "ЛНР" произошла череда убийств террористов

Во временно оккупированном Стаханове Луганской области произошла череда убийств террористов "ЛНР" их же сослуживцами.

При этом главари оккупантов замалчивают эту информацию и акцентируют внимание общества на фейке о якобы жертвах "артобстрела ВСУ". Об этом рассказали на странице одного из пабликов боевиков в соцсети, скриншотом которой поделился в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Пока в Стаханове скорбят о четырех жертвах "обстрела", никто не говорит, что за последние две недели в пьяных перестрелках в 4 бригаде погибло три "военнослужащих". На Пришибе "офицер" (выходец из Лисичанска) выстрелом в голову застрелил другого "офицера", своего приятеля, которому до дембеля неделя оставалась, по пьянке естественно. Но уволили задним числом, и все. Чуть раньше боец застрелил двоих своих из автомата. Вот уже трое. По-тихому похоронили всех, как будто и не было людей и всем п*х. Не сгоняют тысячи человек на похороны", – жалуются в сети военные преступники.

Террористы "ЛНР" "Эспрессо.TV"

Кроме того, они угрожают покинуть ряды террористов по причине того, что видят "собачье отношение" к себе. А пафосное прощание с подорвавшимися на собственных минных полях оккупантами боевики назвали "показухой".

В свою очередь полковник ВСУ Штефан подчеркнул, что подобные ликвидации российских террористов на временно оккупированных территориях Донбасса уже стали системными.

"По-тихому закопали, и все. В фейковых "республиках" продолжаются убийства на фоне употребления спиртных напитков. В 4 ОМСБр оккупантов за неделю три "орка" присоединились к 200 бригаде. Еще и задним числом уволили, чтобы выплаты семьям не платить. Флешмоб продолжается", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появились фото убитых террористов "Л/ДНР" Егора Кучерова ("Грека"), Владимира Тимочкина ("Заката") и Дениса Трухина, а также детали их ликвидации сослуживцами.

Оказалось, что Кучерова убил прямо на позициях боевик "Самурай" за "нарушение военной дисциплины".

Что касается Тимочкина, то в его смерти главари "ДНР" также пытались обвинить снайперов ВСУ. Однако реальной причиной его гибели стало ранение из пистолета ТТ 9 января. Выстрел осуществил его сослуживец. Та же участь постигла и оккупанта Трухина.

Также стало известно о ликвидации террориста Милошенко ("Михи"), в котором пропагандисты "ЛНР" пытались безосновательно обвинить Объединенные силы.

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