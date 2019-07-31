"Закопала живым!" Стали известны подробности жестокого убийства военной младенца на Волыни

В городе Устилуг Волынской области военнослужащая родила дома первенца, упаковала тело в коробку и закопала в огороде. По одной из версий, малыш был жив до того, как оказался под землей.

Об этом "Район.Володимир-Волынский" сообщили соседи. Женщина, которую с кровотечением доставили в больницу, рассказала медикам, что была на 8 неделе беременности и у нее случился выкидыш, хотя сначала отрицала такую информацию.

После осмотра пациентки, специалисты сообщили, что та находилась примерно на 23 неделе беременности и, скорее всего, у нее начались преждевременные роды.

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По словам соседа, правоохранители обыскали даже автомобили, которые "выкачивают канализацию", – думали, что тело ребенка выбросили именно туда. Впоследствии оказалось, что женщина с сестрой покупали в магазине коробку.

"И уже на следующий день обратили внимание на свежевсокопанное место на огороде. Там и нашли тело ребенка. Оно было спрятано в коробке", – сообщил он.

Издание отметило, что женщина с сестрой служили в пограничных войсках.

"Мы все видели, что в последнее время у нее стал заметным небольшой животик, который она старательно пережимала и прятала под формой. Поговаривали, что она даже замуж собирается... Говорят, что ребенок был живым до того, как его закопали..." – рассказала соседка.

Журналисты добавили, что официальной информации от полиции пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Устилуг (Волынская область) военнослужащая убила своего новорожденного ребенка. Вечером, 29 июля, медики сообщили полиции, что в больницу поступила роженица с кровотечением, но без ребенка.

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