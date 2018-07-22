"Законов нет": появилось видеодоказательство жуткого беспредела в "ДНР"

В сети появилось видео того, как так называемая полиция "ДНР" жестоко избивает граждан оккупированного Седово (Донецкая область).

Видео опубликовано на YouTube Alex Moran.

"Суть в том, что молодые люди включили музыку в авто в районе 22 часов 13 минут, Приехала полиция по факту, что якобы нарушается закон, который предусматривает покой граждан. Естественно, народ начал возникать т.к покой граждан предусматривается с 23:00 и поблизости жилых домов нет. Мужчина, которого в конце видео принимает беременный собровец, снимал на видео сотрудников полиции, что законом не запрещено т.к согласно конституции полиция является гласной, но полиция не ссылается на конституцию и законы, а придумывает их из головы", — сказано в описании к видео.

Смотреть избиение с 2:38. Осторожно! Нецензурная лексика!

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