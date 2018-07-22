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"Законов нет": появилось видеодоказательство жуткого беспредела в "ДНР"

5.6тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео того, как так называемая полиция "ДНР" жестоко избивает граждан оккупированного Седово (Донецкая область).

Видео опубликовано на YouTube Alex Moran.

"Суть в том, что молодые люди включили музыку в авто в районе 22 часов 13 минут, Приехала полиция по факту, что якобы нарушается закон, который предусматривает покой граждан. Естественно, народ начал возникать т.к покой граждан предусматривается с 23:00 и поблизости жилых домов нет. Мужчина, которого в конце видео принимает беременный собровец, снимал на видео сотрудников полиции, что законом не запрещено т.к согласно конституции полиция является гласной, но полиция не ссылается на конституцию и законы, а придумывает их из головы", — сказано в описании к видео.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Никакого избиения я не увидел, увидел задержание лиц нарушающих общественный порядок и не подчиняющихся требованиям полиции. Это очередная порция брехливых новин для патріотичних идиотов. У самих, в бандеровском рейхе, нацики вытворяют, что хотят, полиция - беспомощное говно, бандитизм, неконтролируемый оборот оружия, т.е. бепредел. Уровень новостей - дерьмовый.
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2 из 3 ответов | показать все
Олег Пикетов
Олег Пикетов
Брехло смотри внимательно . Или ты с пеленок в портупею залезло и отбой в 22-00 .
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Yavorskiy Sergey, у тя дома тож комендантский час ? И на подвал ? А это часть оккупированной Украины . В Украине такого нет , а под патронатом твоих дебилов есть .
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