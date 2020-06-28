Задержали губернатора Кировоградской области.

Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.

Посмотрел биографию этого губернатора.

С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.

Подбор кадров – огонь.

Главное.

Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.

Вдумайтесь.

Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это – в предпоследней по численности населения области Украины.

Рыночный надзор, говорите!

Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?

24 областных отделений Потребителей.

Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение – так вам и Совет Реформ не нужен.

Уверен.

В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.

Круг замкнулся.

Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.

Все это мы уже проходили.

Гарантирую.

Закончите все в мусорных баках.

В лучшем случае...