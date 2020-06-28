Закончите все в мусорных баках. Гарантирую
Задержали губернатора Кировоградской области.
Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.
Посмотрел биографию этого губернатора.
С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.
Подбор кадров – огонь.
Главное.
Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.
Вдумайтесь.
Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это – в предпоследней по численности населения области Украины.
Рыночный надзор, говорите!
Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?
24 областных отделений Потребителей.
Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение – так вам и Совет Реформ не нужен.
Уверен.
В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.
Круг замкнулся.
Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.
Все это мы уже проходили.
Гарантирую.
Закончите все в мусорных баках.
В лучшем случае...