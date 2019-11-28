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29 ноября • обновлено в 10:48
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Закон об автокреслах приняли с ошибками: полицейский рассказал о "лазейке" для водителей

10.5т
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Закон об обязательном использовании автокресел для перевозки детей в Украине имеет "лазейки" для недобросовестных водителей.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 ноября, заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

К примеру, полицейский, который остановил предположительного нарушителя, не сможет проверить точный рост ребенка (без специальных средств нельзя перевозить малолетних до 12 лет и ростом до 145 см).

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Закон об автокреслах

Закон об автокреслах

Коллаж

Он пояснил, что патрульные будут определять лишь примерный рост ребенка на глаз, таким образом штрафуя лишь в случае нарушений правил перевозки совсем маленьких детей. Необходимо, чтобы в документе была прописана процедура определения копом роста несовершеннолетнего пассажира.

В то же время, как подчеркнул Билошицкий, закон очень важный, поскольку 4009 ДТП за 10 месяцев 2019 годы произошли с участием детей, из которых более 3800 пострадали и 148 – погибли.

Напомним:

  • С 20 ноября 2019 года в силу вступил закон о штрафах за перевозку детей до 12 лет без автокресел. Теперь при нарушении правил перевозки детей водитель будет оштрафован на 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года штраф составит уже 850 грн.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70% и на 54-80% детей.

Как писал OBOZREVATEL, новые дороги в Украине могут привести к повышению уровня смертности в ДТП, из-за чего, по мнению экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, целесообразно повысить штрафы водителям, в частности, за превышение скорости.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
штрафы Национальная полиция Украины дети авто
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